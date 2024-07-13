Неудачно зевнул?: Удивлённый кот из Перми с вывихом челюсти покорил сердца пользователей
Пермский ветеринар показал самого удивлённого кота
В Перми обнаружили самого удивлённого кота. Обложка © Telegram / Ветеринар Илья
На территории Пермского края обнаружили самого удивлённого котика. Хозяева привели хвостатого на осмотр к местному ветеринару ещё в июне, но фото стали активно распространяться только сегодня.
"Смешной кот в не очень смешной ситуации. Поступил пациент с вывихом челюсти. Владельцы не знали, как это произошло, — пришли домой, а их пушистый друг встретил с удивлённым взглядом", — написал ветеринар в своём блоге.
Специалист рассказал, что без стабилизации не обошлось, а также добавил, что до него пушистому уже вправляли челюсть в другой клинике.
Ранее Life.ru писал, что столичные ветеринары спасли кота Стёпу и шпица Бусю. Им пришлось оказывать помощь, после того как животные "полакомились" заглушкой и проводом.