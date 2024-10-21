Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 16:10

«Чумазые» коты захватили Интернет: что это за тренд и какими питомцами восхищаются сегодня

Что за чудесные котики, которыми умиляются во всём мире, и почему их так зовут? Life.ru рассказывает про новый супермилый тренд хвостиков.

Кошки — это не просто пушистые создания, они — настоящие кумиры, покорившие сердца миллионов людей. Вспомните, во всех цивилизациях, даже самых древних, испокон веков поклонялись кошкам, считая их священными животными. Грация, независимость и милый внешний вид делают хвостиков идеальными компаньонами. А что ещё такого особенного есть в котиках, что они завладевают сердцами людей на раз-два? Например, необычный окрас.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / unusual coat cats

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / unusual coat cats

Представляем вашему вниманию тренд, который постепенно захватывает Интернет, — «чумазые котики». Это хвостатые с необычным окрасом шёрстки, который похож на то, будто питомец сунул куда-то свою любопытную мордочку и испачкался.

Фото © VK / Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161

Фото © VK / Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161

А почему ещё людям так нравятся эти усатики? Коты — настоящие мастера мимимишности. Их пушистые ушки, круглые глазки и забавные повадки неизменно вызывают улыбку. Их игривость, любопытство и способность попадать в самые нелепые ситуации приносят нам радость и смех.

Фото © reddit / r'cats, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / unusual coat cats

Фото © reddit / r'cats, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / unusual coat cats

А ещё «человеки» уважают своих хвостатых за целебные свойства. Учёные уже доказали, что частота мурчания кошки — это идеальное лекарство от стресса и тревоги. Слушать их успокаивающие звуки — это как погружаться в медитацию. В бешеном ритме жизни котики — это оазис спокойствия и умиротворения. Провести вечер, наблюдая за их игрой или просто поглаживая пушистую спинку, — значит, позволить себе снять напряжение и отдохнуть.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / unusual coat cats

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / unusual coat cats

А котики необычного окраса привлекают ещё больше внимания! Их уникальные сочетания цветов и узоров выглядят не просто красиво, а завораживающе. Например, кошки с такой редкой расцветкой, как «лиловая», «дымчатая» или «полосатая», выглядят как маленькие произведения искусства. Они словно волшебные существа, которые приносят в дом частичку сказочного мира.

Фото © VK / Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / unusual coat cats

Фото © VK / Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / unusual coat cats

Любовь к котам — это не просто прихоть, это чувство, которое объединяет миллионы людей по всему миру. Их нежность, милый характер, удивительная грация и, конечно же, необычные окрасы делают наших питомцев настоящим украшением и смыслом жизни.

Этикет квадроберов: 8 важных правил, что делать при первом знакомстве
Этикет квадроберов: 8 важных правил, что делать при первом знакомстве
Обложка ©

VK / Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / unusual coat cats

Елизавета Терешкова
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Животные/ домашние питомцы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров