«Чумазые» коты захватили Интернет: что это за тренд и какими питомцами восхищаются сегодня

Кошки — это не просто пушистые создания, они — настоящие кумиры, покорившие сердца миллионов людей. Вспомните, во всех цивилизациях, даже самых древних, испокон веков поклонялись кошкам, считая их священными животными. Грация, независимость и милый внешний вид делают хвостиков идеальными компаньонами. А что ещё такого особенного есть в котиках, что они завладевают сердцами людей на раз-два? Например, необычный окрас.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / unusual coat cats

Представляем вашему вниманию тренд, который постепенно захватывает Интернет, — «чумазые котики». Это хвостатые с необычным окрасом шёрстки, который похож на то, будто питомец сунул куда-то свою любопытную мордочку и испачкался.

А почему ещё людям так нравятся эти усатики? Коты — настоящие мастера мимимишности. Их пушистые ушки, круглые глазки и забавные повадки неизменно вызывают улыбку. Их игривость, любопытство и способность попадать в самые нелепые ситуации приносят нам радость и смех.

Фото © reddit / r'cats, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / unusual coat cats

А ещё «человеки» уважают своих хвостатых за целебные свойства. Учёные уже доказали, что частота мурчания кошки — это идеальное лекарство от стресса и тревоги. Слушать их успокаивающие звуки — это как погружаться в медитацию. В бешеном ритме жизни котики — это оазис спокойствия и умиротворения. Провести вечер, наблюдая за их игрой или просто поглаживая пушистую спинку, — значит, позволить себе снять напряжение и отдохнуть.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / unusual coat cats

А котики необычного окраса привлекают ещё больше внимания! Их уникальные сочетания цветов и узоров выглядят не просто красиво, а завораживающе. Например, кошки с такой редкой расцветкой, как «лиловая», «дымчатая» или «полосатая», выглядят как маленькие произведения искусства. Они словно волшебные существа, которые приносят в дом частичку сказочного мира.

Фото © VK / Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / unusual coat cats