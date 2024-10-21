Эксперт раскрыла, как дачникам быстро и бесплатно подключить газ на участке
Эксперт Бабенко: Дачники могут бесплатно подключить газ по новой программе
Для того чтобы ездить на дачу даже в зимний период, важно подключить в дом газ — и сегодня это можно сделать благодаря новой программе для СНТ. В таком случае владельцы дачных участков сделают всё в ускоренном режиме, рассказала RT директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко.
По словам эксперта, сегодня существуют различные садовые товарищества, которые расположены в границах населённых пунктов с газификацией. Существует так называемая программа газификации.
«Эти СНТ теперь официально имеют возможность участвовать в программе социальной газификации», — указала Бабенко.
Помимо данных условий также необходимо иметь регистрацию своего дома в ЕГРН. Перед тем как начать газовые работы, нужно провести собрание членов СНТ для того, чтобы получить одобрение на использование общего земельного участка под эти цели. После важно собрать все документы и подать заявку в газораспределительную организацию.
По словам Бабенко, шансы на успех могут возрасти пропорционально количеству домов, которые претендуют на газификацию.
Ранее Life.ru рассказывал, что в 2025 году появится закон об изъятии у россиян заброшенных земель. Например, могут забрать участок, выделенный под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Также закон будет действовать для приусадебных и дачных участков. Поводом для изъятия станет захламление и зарастание более чем на 50 процентов от площади земли.
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