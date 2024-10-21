Эксперт раскрыла, как дачникам быстро и бесплатно подключить газ на участке

Для того чтобы ездить на дачу даже в зимний период, важно подключить в дом газ — и сегодня это можно сделать благодаря новой программе для СНТ. В таком случае владельцы дачных участков сделают всё в ускоренном режиме, рассказала RT директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко.

По словам эксперта, сегодня существуют различные садовые товарищества, которые расположены в границах населённых пунктов с газификацией. Существует так называемая программа газификации.

«Эти СНТ теперь официально имеют возможность участвовать в программе социальной газификации», — указала Бабенко.

Помимо данных условий также необходимо иметь регистрацию своего дома в ЕГРН. Перед тем как начать газовые работы, нужно провести собрание членов СНТ для того, чтобы получить одобрение на использование общего земельного участка под эти цели. После важно собрать все документы и подать заявку в газораспределительную организацию.

По словам Бабенко, шансы на успех могут возрасти пропорционально количеству домов, которые претендуют на газификацию.