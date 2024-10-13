Что надо успеть посадить на даче до 1 ноября: советы Октябрины Ганичкиной

В октябре многие российские дачники обычно завершают сезон из-за наступления холодов, но только не в этом году. Из-за аномально жаркого сентября работы на участках продолжаются по сей день. В частности, до прихода зимы надо успеть высадить клубнику. Как это правильно сделать, рассказала главная дачница страны и телеведущая Октябрина Ганичкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В первую очередь дачница объяснила, что клубнику на участках уже никто не высаживает из-за низкой урожайности. А большие и ароматные ягоды, которые в народе называют клубникой, на самом деле земляника. Чтобы кусты хорошо плодоносили, необходимо подготовить рассаду. Покупать её лучше в питомниках, а не брать у соседей. Так вы будете точно уверены, что растение ничем не заражено.

«Только здоровые кусты, хорошие — не 2-3 листочка. Выбираем исключительно качественную рассаду, только она может сохраниться зимой. И уже на следующий год вы получите урожай, если правильно все высадить», — заявила Ганичкина.

Перед посадкой надо подготовить грядку: хорошо полить почву и сделать лунки. Не лишним будет добавить удобрения — чайную ложку нитрофоски и 2 ложки золы. Сажать ягоду в этом году можно аж до 1 ноября, однако делать это надо в хороших горшках, поскольку для посадки открытой корневой системы уже поздно. Сверху кустики можно замульчировать слоем торфа в 5-6 см и накрыть нетканым материалом. Кроме того, надо обработать их от вредителей. Для этого развести в 10 литрах воды 40-60 граммов карбофоса и опрыскать, порекомендовала Ганичкина.