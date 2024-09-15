Дачникам рассказали, как подготовить дачу к холодам

В начале осени все дачники по традиции завершают огородные дела. В первую очередь необходимо собрать урожай и навести порядок на участке перед предстоящими холодами. Об этом напомнила старший менеджер по садовым растениям Imperial Garden Ольга Цикунова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«Конечно, самое важное и главное, что все делают в сентябре, это пожинают плоды своего труда, то есть собирают урожай. Делаются заготовки на зиму, овощи и фрукты закладываются на хранение», — отметила эксперт.

Порядок является залогом здоровья на участке. Перед закрытием дачного сезона надо убрать все ветки, ботву, листья и отцветшие соцветия. В сентябре надо обязательно собрать упавшие яблоки и груши, а также удобрить растения, чтобы обеспечить их дальнейший рост.

«Все многолетние культуры, которые уходят в зимовку, требуют подкормки, чтобы иммунитет у них был крепче, тогда лучше закладываются цветочные почки на следующий год и зимостойкость будет выше», — рассказала Цикунова.

Для смородины, крыжовника и летней малины наступает время для обрезки. Дачникам надо удалить лишние листья. Очищенные ветви следует пригнуть к земле и закрепить. Если в регионе малоснежные зимы с частыми холодами, то кусты надо самостоятельно накрыть снегом. На поверхность растений также можно насыпать слой соломы толщиной 10-20 см в качестве мульчи.

Для борьбы с мучнистой росой надо развести двухлитровую банку золы в 10 литрах воды, настоять сутки, процедить и обработать все листики. От белокрылки поможет смесь из одной таблетки «Интавира» и 10 литров воды. Этим надо по кругу обрызгать растения, добавила эксперт.