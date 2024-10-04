Подзимние посевы: что и как сажать на даче поздней осенью и зачем

Осень — время не только сбора урожая, но и подготовки к новому дачному сезону. После уборки картошки и перекопки грядок, когда кажется, что всё затихло, опытные садоводы уже задумываются о зимнем посеве. Сегодня мы расскажем, какие растения, овощи и цветы нужно сажать под зиму на огороде и какие есть особенности у таких посевов.

Особенности высадки озимых культур

Особенности высадки озимых культур: какие растения выбрать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natallia Ustsinava

Опытные огородники знают: чтобы уже ранней весной наслаждаться на грядках свежими травой и цветами, некоторые растения нужно сажать под зиму. Но у таких посевов есть ряд требований. Посадить семена так же, как и в тёплое время года, не выйдет. Хотите получить ранний урожай и радоваться свежей зелени весной? Тогда соблюдайте эти правила, чтобы растения хорошо взошли и дали обильный урожай.

1. Так как всхожесть при зимнем посеве ниже, чем весной, используйте в 1,5–2 раза больше семян. 2. Работайте только с сухими семенами, так как влажные могут замёрзнуть и погибнуть. 3. Для повышения шансов на выживание выбирайте дражированные семена — они лучше защищены от холода. 4. Заранее внесите удобрения, перекопайте и разровняйте почву. Непосредственно перед заморозками сделайте бороздки для посева.

Зачем сеять осенью: какие растения посадить под зиму

Некоторые зададутся вопросом: а зачем сеять осенью? Ответ прост. Весной растения, посеянные под зиму, всходят раньше, чем те, что сеяли весной. А ещё осенние сеянцы более устойчивы к вредителям и болезням. Преимуществом посаженных под зиму на огороде растений станут и освободившиеся грядки, которые можно использовать для новых посадок, ведь зимние культуры не занимают место долго.

Как подготовить грядки для высадки растений под зиму

Трудности подготовки почвы к посадке растений под зиму. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Paul Maguire

Также есть определённые требования для подготовки грядок к высадке озимых культур. Прежде всего важно следить, чтобы почва для зимнего посева была сухой. Во влажной семена могут либо сгнить, либо замёрзнуть.

Эксперты-агрономы советуют размещать грядки с севера на юг, чтобы снег таял быстрее, а растения получали больше солнца. Для высадки озимых растений выбирайте рыхлую плодородную почву. Можно удобрить грядки, но тогда стоит сначала внимательно прочитать, что растению больше придётся по вкусу: щелочная среда или нейтральная. Избегайте избытка азота.

Поливать семена после посева под зиму категорически запрещено — они замёрзнут. А ещё, как рассказывает зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, для посева под зиму в огороде важно правильно рассчитать сроки. «Нельзя допустить, чтобы семена проросли до наступления заморозков. Для прорастания большинству культур нужна температура не ниже +5 °C. Высаживать их лучше, когда температура опустится до +1...+3 °C и продержится на этом уровне несколько дней», — отметила эксперт.

Какие есть озимые овощи

Сорта озимых овощей, которые можно посадить под зиму. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ABO PHOTOGRAPHY

Хорошо себя чувствуют во время посадки под зиму на огороде лук и чеснок. Также с большой вероятностью перенесёт холода и весеннюю оттепель свёкла, предпочитающая почву с нейтральной кислотностью и место на грядке под солнышком.

Посадить под зиму можно репу, высеяв её на глубину около трёх сантиметров, и редис. Для этих культур время посадки строго не регламентируется, но лучше успеть где-то за две недели до морозов. А ещё сажать под зиму в огороде можно любые виды капусты — они хорошо приживаются.

Какую зелень посадить под зиму в огороде

Какую зелень посадить под зиму в огороде: список растений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Sergeevich

Укроп, морковь, сельдерей и кинзу, со слов эксперта, сажают по одинаковой агротехнике. Для этих культур важно, чтобы почва была максимально качественно очищена от сорняков.

Посадить в огороде под зиму можно и шпинат. Уникальность этой культуры в том, что её можно сажать как с наступлением морозов, так и в тёплом октябре.

Петрушка — ещё одна любимая зелень дачников — также считается озимой. Как и укроп, семена этой культуры легко всходят уже при паре градусов тепла. Они легко выдерживают температуру -8 °C, таким всходам нипочём возвратные морозы.

Озимые цветы

Какие цветы можно посадить под зиму на дачном участке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Beekeepx

Посаженные под зиму цветы считаются самыми неприхотливыми. Но не все виды растений подходят для того, чтобы оказаться на грядке накануне морозов. Осенью сажают как однолетники, так и многолетники. Вот названия растений, которые можно посадить под зиму на даче: агростемма, адонис, годеция, календула, космея, флокс Друммонда, арабис, лаванда, тысячелистник.

Какие деревья и кустарники сажать под зиму

Вишня или слива: Какие деревья и кустарники сажать под зиму. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StoryTime Studio

Молодые саженцы малины, посаженные под зиму, лучше укореняются и быстрее растут весной. Зимой почва остаётся влажной и насыщенной питательными веществами. Выберите участок с рыхлой землёй и удобрите почву органическими веществами за три недели до посадки.

Смородина. Ягодные кусты нуждаются во времени для укоренения, поэтому их высаживают с середины сентября до конца октября. Чёрная смородина предпочитает лёгкую тень, а красная лучше развивается на солнечных участках. Оптимальная почва для посева под зиму — суглинистая.

Крыжовник считается самым неприхотливым озимым растением. Он может расти практически при любом освещении и на любой почве. Однако стоит не затягивать с посадкой и успеть всё сделать за месяц до морозов.

К популярным деревьям дачников, которые можно посадить в огороде под зиму, относятся яблоня, вишня, слива и груша. Эти растения хорошо переносят морозы и активно растут весной.

Минусы посадки растений под зиму

Какие есть минусы, если хотите посадить в огороде под зиму растения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Valery Zotev

Все опытные дачники и огородники знают, что есть определённые риски и минусы у осенней посадки под зиму. Расскажем основные из них.

Риск заморозков. Если растения посажены слишком поздно, они могут не успеть укорениться до наступления холодов, что увеличивает риск их гибели при сильных морозах. Проблемы с укрытием. Не всегда удаётся обеспечить достаточную защиту для озимых растений от морозов и снегопадов. Неправильное укрытие может привести к повреждению растений. Заболевания и вредители. Осенью растения могут быть более уязвимыми к различным заболеваниям и вредителям, которые активны в этот период. Недостаток влаги. В некоторых регионах осень может быть сухой, что затрудняет укоренение растений. Недостаток влаги в почве способен негативно сказаться на их росте. Непредсказуемая погода. Осенняя погода может быть непредсказуемой, что создаёт дополнительные риски для успешно укоренившихся растений. Проблемы с почвой. Если почва недостаточно подготовлена или имеет низкую плодородность, это может негативно сказаться на росте озимых растений. Задержка в росте. Озимые растения могут начать расти слишком рано весной, что делает их уязвимыми к повторным заморозкам.