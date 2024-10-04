Подзимние посевы: что и как сажать на даче поздней осенью и зачем
Какие озимые растения можно посадить под зиму в огороде осенью, чтобы весной наслаждаться красивыми цветами и вкусным урожаем?
Какие растения и овощи посадить под зиму в огороде. Обложка © Shutterstock AI
Осень — время не только сбора урожая, но и подготовки к новому дачному сезону. После уборки картошки и перекопки грядок, когда кажется, что всё затихло, опытные садоводы уже задумываются о зимнем посеве. Сегодня мы расскажем, какие растения, овощи и цветы нужно сажать под зиму на огороде и какие есть особенности у таких посевов.
Особенности высадки озимых культур
Особенности высадки озимых культур: какие растения выбрать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natallia Ustsinava
Опытные огородники знают: чтобы уже ранней весной наслаждаться на грядках свежими травой и цветами, некоторые растения нужно сажать под зиму. Но у таких посевов есть ряд требований. Посадить семена так же, как и в тёплое время года, не выйдет. Хотите получить ранний урожай и радоваться свежей зелени весной? Тогда соблюдайте эти правила, чтобы растения хорошо взошли и дали обильный урожай.
1. Так как всхожесть при зимнем посеве ниже, чем весной, используйте в 1,5–2 раза больше семян.
2. Работайте только с сухими семенами, так как влажные могут замёрзнуть и погибнуть.
3. Для повышения шансов на выживание выбирайте дражированные семена — они лучше защищены от холода.
4. Заранее внесите удобрения, перекопайте и разровняйте почву. Непосредственно перед заморозками сделайте бороздки для посева.
Зачем сеять осенью: какие растения посадить под зиму
Некоторые зададутся вопросом: а зачем сеять осенью? Ответ прост. Весной растения, посеянные под зиму, всходят раньше, чем те, что сеяли весной. А ещё осенние сеянцы более устойчивы к вредителям и болезням. Преимуществом посаженных под зиму на огороде растений станут и освободившиеся грядки, которые можно использовать для новых посадок, ведь зимние культуры не занимают место долго.
Как подготовить грядки для высадки растений под зиму
Трудности подготовки почвы к посадке растений под зиму. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Paul Maguire
Также есть определённые требования для подготовки грядок к высадке озимых культур. Прежде всего важно следить, чтобы почва для зимнего посева была сухой. Во влажной семена могут либо сгнить, либо замёрзнуть.
Эксперты-агрономы советуют размещать грядки с севера на юг, чтобы снег таял быстрее, а растения получали больше солнца. Для высадки озимых растений выбирайте рыхлую плодородную почву. Можно удобрить грядки, но тогда стоит сначала внимательно прочитать, что растению больше придётся по вкусу: щелочная среда или нейтральная. Избегайте избытка азота.
Поливать семена после посева под зиму категорически запрещено — они замёрзнут. А ещё, как рассказывает зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, для посева под зиму в огороде важно правильно рассчитать сроки. «Нельзя допустить, чтобы семена проросли до наступления заморозков. Для прорастания большинству культур нужна температура не ниже +5 °C. Высаживать их лучше, когда температура опустится до +1...+3 °C и продержится на этом уровне несколько дней», — отметила эксперт.
Какие есть озимые овощи
Сорта озимых овощей, которые можно посадить под зиму. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ABO PHOTOGRAPHY
Хорошо себя чувствуют во время посадки под зиму на огороде лук и чеснок. Также с большой вероятностью перенесёт холода и весеннюю оттепель свёкла, предпочитающая почву с нейтральной кислотностью и место на грядке под солнышком.
Посадить под зиму можно репу, высеяв её на глубину около трёх сантиметров, и редис. Для этих культур время посадки строго не регламентируется, но лучше успеть где-то за две недели до морозов. А ещё сажать под зиму в огороде можно любые виды капусты — они хорошо приживаются.
Какую зелень посадить под зиму в огороде
Какую зелень посадить под зиму в огороде: список растений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Sergeevich
Укроп, морковь, сельдерей и кинзу, со слов эксперта, сажают по одинаковой агротехнике. Для этих культур важно, чтобы почва была максимально качественно очищена от сорняков.
Посадить в огороде под зиму можно и шпинат. Уникальность этой культуры в том, что её можно сажать как с наступлением морозов, так и в тёплом октябре.
Петрушка — ещё одна любимая зелень дачников — также считается озимой. Как и укроп, семена этой культуры легко всходят уже при паре градусов тепла. Они легко выдерживают температуру -8 °C, таким всходам нипочём возвратные морозы.
Озимые цветы
Какие цветы можно посадить под зиму на дачном участке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Beekeepx
Посаженные под зиму цветы считаются самыми неприхотливыми. Но не все виды растений подходят для того, чтобы оказаться на грядке накануне морозов. Осенью сажают как однолетники, так и многолетники. Вот названия растений, которые можно посадить под зиму на даче: агростемма, адонис, годеция, календула, космея, флокс Друммонда, арабис, лаванда, тысячелистник.
Какие деревья и кустарники сажать под зиму
Вишня или слива: Какие деревья и кустарники сажать под зиму. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StoryTime Studio
Молодые саженцы малины, посаженные под зиму, лучше укореняются и быстрее растут весной. Зимой почва остаётся влажной и насыщенной питательными веществами. Выберите участок с рыхлой землёй и удобрите почву органическими веществами за три недели до посадки.
Смородина. Ягодные кусты нуждаются во времени для укоренения, поэтому их высаживают с середины сентября до конца октября. Чёрная смородина предпочитает лёгкую тень, а красная лучше развивается на солнечных участках. Оптимальная почва для посева под зиму — суглинистая.
Крыжовник считается самым неприхотливым озимым растением. Он может расти практически при любом освещении и на любой почве. Однако стоит не затягивать с посадкой и успеть всё сделать за месяц до морозов.
К популярным деревьям дачников, которые можно посадить в огороде под зиму, относятся яблоня, вишня, слива и груша. Эти растения хорошо переносят морозы и активно растут весной.
Минусы посадки растений под зиму
Какие есть минусы, если хотите посадить в огороде под зиму растения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Valery Zotev
Все опытные дачники и огородники знают, что есть определённые риски и минусы у осенней посадки под зиму. Расскажем основные из них.
- Риск заморозков. Если растения посажены слишком поздно, они могут не успеть укорениться до наступления холодов, что увеличивает риск их гибели при сильных морозах.
- Проблемы с укрытием. Не всегда удаётся обеспечить достаточную защиту для озимых растений от морозов и снегопадов. Неправильное укрытие может привести к повреждению растений.
- Заболевания и вредители. Осенью растения могут быть более уязвимыми к различным заболеваниям и вредителям, которые активны в этот период.
- Недостаток влаги. В некоторых регионах осень может быть сухой, что затрудняет укоренение растений. Недостаток влаги в почве способен негативно сказаться на их росте.
- Непредсказуемая погода. Осенняя погода может быть непредсказуемой, что создаёт дополнительные риски для успешно укоренившихся растений.
- Проблемы с почвой. Если почва недостаточно подготовлена или имеет низкую плодородность, это может негативно сказаться на росте озимых растений.
- Задержка в росте. Озимые растения могут начать расти слишком рано весной, что делает их уязвимыми к повторным заморозкам.
Если заранее подготовить почву, выбрать правильные сорта растений и вовремя заняться посадкой под зиму, то уже весной вас на участке будут ждать плодородный огород и цветущий сад. Ранее Life.ru рассказывал про блюда из тыквы, которые легко приготовить дома. Ведь осень — сезон этого вкусного и полезного овоща.