Блюда из тыквы, которые легко приготовить дома: 9 рецептов Начинается сезон тыквы, а это значит, что пора изучать, какие блюда из тыквы и рецепты в домашних условиях можно приготовить. 2 октября, 15:30 Вкусные, полезные и такие простые рецепты из тыквы, которые легко приготовить самим дома. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, © Freepik

Началась осень — и пришла пора тыквы! Удивительно, но из этого овоща можно приготовить множество прекрасных блюд. Тыква известна не только своими приятными вкусовыми качествами, но и огромным количеством витаминов и микроэлементов. В составе тыквы есть витамины А, С и Е, а также группы В, железо, магний и калий. Эти элементы необходимы для поддержания здоровья кожи, зрения, иммунной и сердечно-сосудистой систем. В этой статье Life.ru расскажет о девяти рецептах из тыквы, которые легко приготовить дома.

Какую тыкву выбрать

Домашние рецепты из тыквы. Фото © Freepik

Выбор тыквы — это важный этап перед приготовлением различных блюд из неё. Вот несколько ключевых моментов, которые следует учитывать при выборе овоща.

Внешний вид. Выбирайте тыкву с ровной кожурой без повреждений, пятен или трещин. Она должна иметь яркий цвет и быть тяжёлой. Размер. В зависимости от того, для каких целей вы планируете использовать овощ, выбирайте подходящий размер. Например, для приготовления пюре лучше выбрать маленькую тыкву, а для вырезания лица на Хэллоуин — более крупную. Звук. Постучите по тыкве — звук должен быть глухим. Это указывает на то, что она спелая и сочная. Чашечка. Обратите внимание на чашечку тыквы. Она должна быть здоровой, без признаков плесени или гнили. Стебель тыквы также может дать подсказку о её свежести. Он должен быть твёрдым и зелёным.

Помните, что правильно выбранная тыква не только обеспечит вам вкусные блюда, но и сохранит свои качества на протяжении длительного времени.

Тыква в духовке

Рецепты из тыквы, приготовленной в духовке, считаются самыми полезными и простыми, ведь этот овощ не требует долгого запекания, но получается очень вкусным. К запечённой тыкве можно добавить различные ингредиенты на любой вкус. Вот несколько простых рецептов тыквы в духовке, которые с лёгкостью можно приготовить дома.

Запечённая тыква с мёдом и корицей

Блюда из тыквы: диетические рецепты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Hoychuk

Такой вариант приготовления тыквы станет отличной, а главное, полезной альтернативой обычных десертов: Нарежьте тыкву на кусочки.

Смешайте тыкву с мёдом, корицей, солью и растительным маслом.

Выложите на противень и запекайте в духовке при температуре 200 градусов Цельсия около 30–40 минут, пока тыква не станет мягкой.

Тыква с карри и кокосовым молоком

Это блюдо из запечённой тыквы оценят гурманы и те, кто любит необычное сочетание вкусов: Нарежьте тыкву кубиками.

Обжарьте лук и чеснок, добавьте тыкву и карри.

Залейте кокосовым молоком и тушите в духовке при 180 градусах Цельсия около 40 минут.

Тыква с орехами и мёдом

Полезные блюда из тыквы. Фото © Freepik

Вкусные блюда из тыквы приготовить легко — и этот рецепт тому доказательство: Нарежьте тыкву на ломтики.

Посыпьте орехами (грецкими, миндальными или кедровыми).

Полейте мёдом и посыпьте корицей.

Запекайте в духовке при 200 градусах Цельсия около 25–30 минут.

Тыква на плите

Как правило, на плите тыкву предпочитают варить. Из неё получаются прекрасные сытные супы и каши, а весь процесс занимает минимальное количество времени и практически не требует подготовки. Как приготовить вкусный суп-пюре и кашу из тыквы — читайте далее.

Суп-пюре из тыквы

Суп-пюре из тыквы — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Hoychuk

Для приготовления супа-пюре из тыквы вам понадобятся следующие ингредиенты: 1 средняя тыква;

1 луковица;

2–3 картофелины;

2 зубчика чеснока;

1 литр овощного бульона;

100 мл сливок (по желанию);

специи (соль, перец, мускатный орех).

Итак, приступим к приготовлению: Начните с очистки и нарезки тыквы, лука, картофеля и чеснока. Из тыквы удалите семена и кожуру, а затем нарежьте мякоть на кубики. Лук и картофель также нарежьте. В глубокой кастрюле разогрейте немного масла и обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте нарезанную тыкву и картофель, обжаривайте всё вместе в течение нескольких минут. Залейте овощи заранее приготовленным овощным бульоном и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь и варите под крышкой до тех пор, пока овощи не станут мягкими. С помощью блендера измельчите суп до состояния пюре. При желании добавьте сливки для более нежного вкуса. Посолите, поперчите и добавьте немного мускатного ореха для аромата. Подавайте суп-пюре горячим, посыпав сверху зеленью или семечками тыквы.

Каша из тыквы

Блюда из тыквы в домашних условиях. Фото © Freepik

Для приготовления каши из тыквы вам понадобятся следующие ингредиенты: тыква (около 500 г);

молоко (500 мл);

масло (2 ст. ложки);

сахар (по вкусу);

соль (щепотка);

корица (по вкусу);

орехи или сухофрукты (по желанию).

Вот пошаговый рецепт из тыквы в домашних условиях: Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте её на кубики. В кастрюле с толстым дном смешайте тыкву, молоко, масло, сахар, соль и корицу. Доведите смесь до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и варите на медленном до мягкости овоща (примерно 20–30 минут), периодически помешивая. После того как тыква станет мягкой и каша загустеет, снимите с огня. Подавайте кашу горячей, посыпанной измельчёнными орехами или сухофруктами по желанию.

Это блюдо отлично подходит для завтрака или ужина, оно питательное, вкусное и полезное. Попробуйте приготовить кашу из тыквы и наслаждайтесь её нежным вкусом и ароматом!

Цукаты из тыквы

Рецепт цукатов из тыквы в домашних условиях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / galsand

Для приготовления цукатов из тыквы вам понадобятся всего три ингредиента: тыква, сахар и вода. Рецепт цукатов из тыквы в домашних условиях достаточно простой и не займёт много времени.

Начните с того, что очистите тыкву от кожуры и семян, затем нарежьте её на небольшие кубики. Положите нарезанную тыкву в кастрюлю, добавьте сахар и воду в пропорции 1:1:1 (1 часть тыквы, 1 часть сахара, 1 часть воды). Доведите смесь до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и варите тыкву в сиропе из сахара и воды до того момента, пока она не станет прозрачной и мягкой. После того как тыква станет мягкой, выложите кубики её на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой, и отправьте в духовку на низкую температуру (около 100 градусов Цельсия) на несколько часов, чтобы цукаты высохли. Периодически переворачивайте кубики тыквы, чтобы они равномерно высыхали. После того как цукаты высохнут, они будут готовы к употреблению. Вы можете добавить их в выпечку, десерты или употреблять как самостоятельное лакомство.

Сок из тыквы

Для приготовления сока из тыквы вам понадобятся следующие ингредиенты и инструменты.

Ингредиенты: тыква;

вода (по желанию для разбавления сока);

сахар или мёд (по вкусу).

Инструменты: нож;

ложка;

блендер или соковыжималка;

сито или марля (для процеживания сока).

Сок из тыквы готовится быстро и просто! Вот пошаговый рецепт в домашних условиях: Выберите спелую тыкву. Очистите её от кожуры и семян. Нарежьте мякоть на кусочки. Положите кусочки тыквы в блендер или соковыжималку. Добавьте немного воды, если хотите разбавить сок. Включите блендер или соковыжималку и измельчите тыкву до получения однородной массы. Если вы используете блендер, процедите полученную массу через сито или марлю, чтобы избавиться от остатков кожуры и семян. Добавьте сахар или мёд по вкусу и хорошо перемешайте. Ваш сок из тыквы готов! Подавайте его охлаждённым или с добавлением льда.

Варенье из тыквы

Варенье из тыквы отличается насыщенным вкусом и пользуется спросом в любое время года, особенно зимой. Чаще всего тыкву сочетают именно с цитрусами, ведь они добавляют пикантную кислинку в варенье. Мы расскажем о двух самых популярных видах варенья с тыквой.

Варенье из тыквы с апельсином

Рецепт из тыквы с апельсином и лимоном. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma Bondarenko

Для приготовления варенья из тыквы с апельсином вам понадобятся следующие ингредиенты: 1 кг тыквы;

2 апельсина;

500 г сахар;

1 стакан воды.

Итак, приступим к приготовлению: Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте мякоть кубиками. Апельсины вымойте, затем цедру одного апельсина натрите на тёрке. В кастрюлю положите тыкву, цедру апельсина, сок обоих апельсинов, сахар и воду. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения, помешивая. Уменьшите огонь и варите варенье около 40–50 минут, пока тыква не станет мягкой и сироп не загустеет. Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.

Варенье из тыквы с лимоном

Варенье из тыквы с лимоном рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Petrakova_6767

Варенье из тыквы с лимоном точно поднимет заряд энергии и настроение. Для его приготовления понадобятся: 1 кг тыквы;

1 крупный лимон;

800 г сахара;

1 стакан воды.

Весь процесс приготовления варенья из тыквы с лимоном займёт не более трёх часов. Приступаем: Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте мякоть тыквы на небольшие кусочки. Лимон вымойте, нарежьте на тонкие дольки, затем каждую дольку нарежьте на мелкие кусочки, удалив косточки. В глубокую кастрюлю положите тыкву, лимон, сахар и воду. Тщательно перемешайте. Доведите смесь до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и варите варенье на медленном огне около 1–1,5 часа, периодически помешивая. Когда варенье приобретёт желаемую консистенцию и тыква станет мягкой, снимите кастрюлю с огня. Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте и оставьте остывать.

Надеемся, что рецепты этих вкусных и простых блюд понравятся вам и вашей семье и принесут в дом осеннее настроение! Ранее Life.ru рассказал о том, почему осенью люди впадают в депрессию и начинают страдать от одиночества.

Авторы Дана Третьякова