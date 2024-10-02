Блюда из тыквы, которые легко приготовить дома: 9 рецептов
Начинается сезон тыквы, а это значит, что пора изучать, какие блюда из тыквы и рецепты в домашних условиях можно приготовить.
Вкусные, полезные и такие простые рецепты из тыквы, которые легко приготовить самим дома. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, © Freepik
Началась осень — и пришла пора тыквы! Удивительно, но из этого овоща можно приготовить множество прекрасных блюд. Тыква известна не только своими приятными вкусовыми качествами, но и огромным количеством витаминов и микроэлементов. В составе тыквы есть витамины А, С и Е, а также группы В, железо, магний и калий. Эти элементы необходимы для поддержания здоровья кожи, зрения, иммунной и сердечно-сосудистой систем. В этой статье Life.ru расскажет о девяти рецептах из тыквы, которые легко приготовить дома.
Какую тыкву выбрать
Домашние рецепты из тыквы. Фото © Freepik
Выбор тыквы — это важный этап перед приготовлением различных блюд из неё. Вот несколько ключевых моментов, которые следует учитывать при выборе овоща.
- Внешний вид. Выбирайте тыкву с ровной кожурой без повреждений, пятен или трещин. Она должна иметь яркий цвет и быть тяжёлой.
- Размер. В зависимости от того, для каких целей вы планируете использовать овощ, выбирайте подходящий размер. Например, для приготовления пюре лучше выбрать маленькую тыкву, а для вырезания лица на Хэллоуин — более крупную.
- Звук. Постучите по тыкве — звук должен быть глухим. Это указывает на то, что она спелая и сочная.
- Чашечка. Обратите внимание на чашечку тыквы. Она должна быть здоровой, без признаков плесени или гнили.
- Стебель тыквы также может дать подсказку о её свежести. Он должен быть твёрдым и зелёным.
Помните, что правильно выбранная тыква не только обеспечит вам вкусные блюда, но и сохранит свои качества на протяжении длительного времени.
Тыква в духовке
Рецепты из тыквы, приготовленной в духовке, считаются самыми полезными и простыми, ведь этот овощ не требует долгого запекания, но получается очень вкусным. К запечённой тыкве можно добавить различные ингредиенты на любой вкус. Вот несколько простых рецептов тыквы в духовке, которые с лёгкостью можно приготовить дома.
Запечённая тыква с мёдом и корицей
Блюда из тыквы: диетические рецепты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Hoychuk
Такой вариант приготовления тыквы станет отличной, а главное, полезной альтернативой обычных десертов:
- Нарежьте тыкву на кусочки.
- Смешайте тыкву с мёдом, корицей, солью и растительным маслом.
- Выложите на противень и запекайте в духовке при температуре 200 градусов Цельсия около 30–40 минут, пока тыква не станет мягкой.
Тыква с карри и кокосовым молоком
Это блюдо из запечённой тыквы оценят гурманы и те, кто любит необычное сочетание вкусов:
- Нарежьте тыкву кубиками.
- Обжарьте лук и чеснок, добавьте тыкву и карри.
- Залейте кокосовым молоком и тушите в духовке при 180 градусах Цельсия около 40 минут.
Тыква с орехами и мёдом
Полезные блюда из тыквы. Фото © Freepik
Вкусные блюда из тыквы приготовить легко — и этот рецепт тому доказательство:
- Нарежьте тыкву на ломтики.
- Посыпьте орехами (грецкими, миндальными или кедровыми).
- Полейте мёдом и посыпьте корицей.
- Запекайте в духовке при 200 градусах Цельсия около 25–30 минут.
Тыква на плите
Как правило, на плите тыкву предпочитают варить. Из неё получаются прекрасные сытные супы и каши, а весь процесс занимает минимальное количество времени и практически не требует подготовки. Как приготовить вкусный суп-пюре и кашу из тыквы — читайте далее.
Суп-пюре из тыквы
Суп-пюре из тыквы — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Hoychuk
Для приготовления супа-пюре из тыквы вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 средняя тыква;
- 1 луковица;
- 2–3 картофелины;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 литр овощного бульона;
- 100 мл сливок (по желанию);
- специи (соль, перец, мускатный орех).
Итак, приступим к приготовлению:
- Начните с очистки и нарезки тыквы, лука, картофеля и чеснока. Из тыквы удалите семена и кожуру, а затем нарежьте мякоть на кубики. Лук и картофель также нарежьте.
- В глубокой кастрюле разогрейте немного масла и обжарьте лук и чеснок до мягкости.
- Добавьте нарезанную тыкву и картофель, обжаривайте всё вместе в течение нескольких минут.
- Залейте овощи заранее приготовленным овощным бульоном и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь и варите под крышкой до тех пор, пока овощи не станут мягкими.
- С помощью блендера измельчите суп до состояния пюре. При желании добавьте сливки для более нежного вкуса.
- Посолите, поперчите и добавьте немного мускатного ореха для аромата.
- Подавайте суп-пюре горячим, посыпав сверху зеленью или семечками тыквы.
Каша из тыквы
Блюда из тыквы в домашних условиях. Фото © Freepik
Для приготовления каши из тыквы вам понадобятся следующие ингредиенты:
- тыква (около 500 г);
- молоко (500 мл);
- масло (2 ст. ложки);
- сахар (по вкусу);
- соль (щепотка);
- корица (по вкусу);
- орехи или сухофрукты (по желанию).
Вот пошаговый рецепт из тыквы в домашних условиях:
- Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте её на кубики.
- В кастрюле с толстым дном смешайте тыкву, молоко, масло, сахар, соль и корицу.
- Доведите смесь до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и варите на медленном до мягкости овоща (примерно 20–30 минут), периодически помешивая.
- После того как тыква станет мягкой и каша загустеет, снимите с огня.
- Подавайте кашу горячей, посыпанной измельчёнными орехами или сухофруктами по желанию.
Это блюдо отлично подходит для завтрака или ужина, оно питательное, вкусное и полезное. Попробуйте приготовить кашу из тыквы и наслаждайтесь её нежным вкусом и ароматом!
Цукаты из тыквы
Рецепт цукатов из тыквы в домашних условиях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / galsand
Для приготовления цукатов из тыквы вам понадобятся всего три ингредиента: тыква, сахар и вода. Рецепт цукатов из тыквы в домашних условиях достаточно простой и не займёт много времени.
- Начните с того, что очистите тыкву от кожуры и семян, затем нарежьте её на небольшие кубики.
- Положите нарезанную тыкву в кастрюлю, добавьте сахар и воду в пропорции 1:1:1 (1 часть тыквы, 1 часть сахара, 1 часть воды).
- Доведите смесь до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и варите тыкву в сиропе из сахара и воды до того момента, пока она не станет прозрачной и мягкой.
- После того как тыква станет мягкой, выложите кубики её на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой, и отправьте в духовку на низкую температуру (около 100 градусов Цельсия) на несколько часов, чтобы цукаты высохли.
- Периодически переворачивайте кубики тыквы, чтобы они равномерно высыхали.
- После того как цукаты высохнут, они будут готовы к употреблению. Вы можете добавить их в выпечку, десерты или употреблять как самостоятельное лакомство.
Сок из тыквы
Для приготовления сока из тыквы вам понадобятся следующие ингредиенты и инструменты.
Ингредиенты:
- тыква;
- вода (по желанию для разбавления сока);
- сахар или мёд (по вкусу).
Инструменты:
- нож;
- ложка;
- блендер или соковыжималка;
- сито или марля (для процеживания сока).
Сок из тыквы готовится быстро и просто! Вот пошаговый рецепт в домашних условиях:
- Выберите спелую тыкву. Очистите её от кожуры и семян. Нарежьте мякоть на кусочки.
- Положите кусочки тыквы в блендер или соковыжималку. Добавьте немного воды, если хотите разбавить сок.
- Включите блендер или соковыжималку и измельчите тыкву до получения однородной массы.
- Если вы используете блендер, процедите полученную массу через сито или марлю, чтобы избавиться от остатков кожуры и семян.
- Добавьте сахар или мёд по вкусу и хорошо перемешайте.
- Ваш сок из тыквы готов! Подавайте его охлаждённым или с добавлением льда.
Варенье из тыквы
Варенье из тыквы отличается насыщенным вкусом и пользуется спросом в любое время года, особенно зимой. Чаще всего тыкву сочетают именно с цитрусами, ведь они добавляют пикантную кислинку в варенье. Мы расскажем о двух самых популярных видах варенья с тыквой.
Варенье из тыквы с апельсином
Рецепт из тыквы с апельсином и лимоном. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma Bondarenko
Для приготовления варенья из тыквы с апельсином вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 кг тыквы;
- 2 апельсина;
- 500 г сахар;
- 1 стакан воды.
Итак, приступим к приготовлению:
- Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте мякоть кубиками.
- Апельсины вымойте, затем цедру одного апельсина натрите на тёрке.
- В кастрюлю положите тыкву, цедру апельсина, сок обоих апельсинов, сахар и воду.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения, помешивая.
- Уменьшите огонь и варите варенье около 40–50 минут, пока тыква не станет мягкой и сироп не загустеет.
- Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.
Варенье из тыквы с лимоном
Варенье из тыквы с лимоном рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Petrakova_6767
Варенье из тыквы с лимоном точно поднимет заряд энергии и настроение. Для его приготовления понадобятся:
- 1 кг тыквы;
- 1 крупный лимон;
- 800 г сахара;
- 1 стакан воды.
Весь процесс приготовления варенья из тыквы с лимоном займёт не более трёх часов. Приступаем:
- Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте мякоть тыквы на небольшие кусочки.
- Лимон вымойте, нарежьте на тонкие дольки, затем каждую дольку нарежьте на мелкие кусочки, удалив косточки.
- В глубокую кастрюлю положите тыкву, лимон, сахар и воду. Тщательно перемешайте.
- Доведите смесь до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и варите варенье на медленном огне около 1–1,5 часа, периодически помешивая.
- Когда варенье приобретёт желаемую консистенцию и тыква станет мягкой, снимите кастрюлю с огня.
- Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте и оставьте остывать.
Надеемся, что рецепты этих вкусных и простых блюд понравятся вам и вашей семье и принесут в дом осеннее настроение! Ранее Life.ru рассказал о том, почему осенью люди впадают в депрессию и начинают страдать от одиночества.