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Блюда из тыквы, которые легко приготовить дома: 9 рецептов

Начинается сезон тыквы, а это значит, что пора изучать, какие блюда из тыквы и рецепты в домашних условиях можно приготовить.

2 октября, 15:30
Вкусные, полезные и такие простые рецепты из тыквы, которые легко приготовить самим дома. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, © Freepik

Вкусные, полезные и такие простые рецепты из тыквы, которые легко приготовить самим дома. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, © Freepik

Началась осень — и пришла пора тыквы! Удивительно, но из этого овоща можно приготовить множество прекрасных блюд. Тыква известна не только своими приятными вкусовыми качествами, но и огромным количеством витаминов и микроэлементов. В составе тыквы есть витамины А, С и Е, а также группы В, железо, магний и калий. Эти элементы необходимы для поддержания здоровья кожи, зрения, иммунной и сердечно-сосудистой систем. В этой статье Life.ru расскажет о девяти рецептах из тыквы, которые легко приготовить дома.

Какую тыкву выбрать

Домашние рецепты из тыквы. Фото © Freepik

Домашние рецепты из тыквы. Фото © Freepik

Выбор тыквы — это важный этап перед приготовлением различных блюд из неё. Вот несколько ключевых моментов, которые следует учитывать при выборе овоща.

  1. Внешний вид. Выбирайте тыкву с ровной кожурой без повреждений, пятен или трещин. Она должна иметь яркий цвет и быть тяжёлой.
  2. Размер. В зависимости от того, для каких целей вы планируете использовать овощ, выбирайте подходящий размер. Например, для приготовления пюре лучше выбрать маленькую тыкву, а для вырезания лица на Хэллоуин — более крупную.
  3. Звук. Постучите по тыкве — звук должен быть глухим. Это указывает на то, что она спелая и сочная.
  4. Чашечка. Обратите внимание на чашечку тыквы. Она должна быть здоровой, без признаков плесени или гнили.
  5. Стебель тыквы также может дать подсказку о её свежести. Он должен быть твёрдым и зелёным.

Помните, что правильно выбранная тыква не только обеспечит вам вкусные блюда, но и сохранит свои качества на протяжении длительного времени.

Тыква в духовке

Рецепты из тыквы, приготовленной в духовке, считаются самыми полезными и простыми, ведь этот овощ не требует долгого запекания, но получается очень вкусным. К запечённой тыкве можно добавить различные ингредиенты на любой вкус. Вот несколько простых рецептов тыквы в духовке, которые с лёгкостью можно приготовить дома.

Запечённая тыква с мёдом и корицей

Блюда из тыквы: диетические рецепты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Hoychuk

Блюда из тыквы: диетические рецепты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Hoychuk

Такой вариант приготовления тыквы станет отличной, а главное, полезной альтернативой обычных десертов:

  • Нарежьте тыкву на кусочки.
  • Смешайте тыкву с мёдом, корицей, солью и растительным маслом.
  • Выложите на противень и запекайте в духовке при температуре 200 градусов Цельсия около 30–40 минут, пока тыква не станет мягкой.

Тыква с карри и кокосовым молоком

Это блюдо из запечённой тыквы оценят гурманы и те, кто любит необычное сочетание вкусов:

  • Нарежьте тыкву кубиками.
  • Обжарьте лук и чеснок, добавьте тыкву и карри.
  • Залейте кокосовым молоком и тушите в духовке при 180 градусах Цельсия около 40 минут.

Тыква с орехами и мёдом

Полезные блюда из тыквы. Фото © Freepik

Полезные блюда из тыквы. Фото © Freepik

Вкусные блюда из тыквы приготовить легко — и этот рецепт тому доказательство:

  • Нарежьте тыкву на ломтики.
  • Посыпьте орехами (грецкими, миндальными или кедровыми).
  • Полейте мёдом и посыпьте корицей.
  • Запекайте в духовке при 200 градусах Цельсия около 25–30 минут.

Тыква на плите

Как правило, на плите тыкву предпочитают варить. Из неё получаются прекрасные сытные супы и каши, а весь процесс занимает минимальное количество времени и практически не требует подготовки. Как приготовить вкусный суп-пюре и кашу из тыквы — читайте далее.

Суп-пюре из тыквы

Суп-пюре из тыквы — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Hoychuk

Суп-пюре из тыквы — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Hoychuk

Для приготовления супа-пюре из тыквы вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 средняя тыква;
  • 1 луковица;
  • 2–3 картофелины;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 литр овощного бульона;
  • 100 мл сливок (по желанию);
  • специи (соль, перец, мускатный орех).

Итак, приступим к приготовлению:

  1. Начните с очистки и нарезки тыквы, лука, картофеля и чеснока. Из тыквы удалите семена и кожуру, а затем нарежьте мякоть на кубики. Лук и картофель также нарежьте.
  2. В глубокой кастрюле разогрейте немного масла и обжарьте лук и чеснок до мягкости.
  3. Добавьте нарезанную тыкву и картофель, обжаривайте всё вместе в течение нескольких минут.
  4. Залейте овощи заранее приготовленным овощным бульоном и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь и варите под крышкой до тех пор, пока овощи не станут мягкими.
  5. С помощью блендера измельчите суп до состояния пюре. При желании добавьте сливки для более нежного вкуса.
  6. Посолите, поперчите и добавьте немного мускатного ореха для аромата.
  7. Подавайте суп-пюре горячим, посыпав сверху зеленью или семечками тыквы.

Каша из тыквы

Блюда из тыквы в домашних условиях. Фото © Freepik

Блюда из тыквы в домашних условиях. Фото © Freepik

Для приготовления каши из тыквы вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • тыква (около 500 г);
  • молоко (500 мл);
  • масло (2 ст. ложки);
  • сахар (по вкусу);
  • соль (щепотка);
  • корица (по вкусу);
  • орехи или сухофрукты (по желанию).

Вот пошаговый рецепт из тыквы в домашних условиях:

  1. Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте её на кубики.
  2. В кастрюле с толстым дном смешайте тыкву, молоко, масло, сахар, соль и корицу.
  3. Доведите смесь до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и варите на медленном до мягкости овоща (примерно 20–30 минут), периодически помешивая.
  4. После того как тыква станет мягкой и каша загустеет, снимите с огня.
  5. Подавайте кашу горячей, посыпанной измельчёнными орехами или сухофруктами по желанию.

Это блюдо отлично подходит для завтрака или ужина, оно питательное, вкусное и полезное. Попробуйте приготовить кашу из тыквы и наслаждайтесь её нежным вкусом и ароматом!

Цукаты из тыквы

Рецепт цукатов из тыквы в домашних условиях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / galsand

Рецепт цукатов из тыквы в домашних условиях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / galsand

Для приготовления цукатов из тыквы вам понадобятся всего три ингредиента: тыква, сахар и вода. Рецепт цукатов из тыквы в домашних условиях достаточно простой и не займёт много времени.

  1. Начните с того, что очистите тыкву от кожуры и семян, затем нарежьте её на небольшие кубики.
  2. Положите нарезанную тыкву в кастрюлю, добавьте сахар и воду в пропорции 1:1:1 (1 часть тыквы, 1 часть сахара, 1 часть воды).
  3. Доведите смесь до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и варите тыкву в сиропе из сахара и воды до того момента, пока она не станет прозрачной и мягкой.
  4. После того как тыква станет мягкой, выложите кубики её на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой, и отправьте в духовку на низкую температуру (около 100 градусов Цельсия) на несколько часов, чтобы цукаты высохли.
  5. Периодически переворачивайте кубики тыквы, чтобы они равномерно высыхали.
  6. После того как цукаты высохнут, они будут готовы к употреблению. Вы можете добавить их в выпечку, десерты или употреблять как самостоятельное лакомство.

Сок из тыквы

Для приготовления сока из тыквы вам понадобятся следующие ингредиенты и инструменты.

Ингредиенты:

  • тыква;
  • вода (по желанию для разбавления сока);
  • сахар или мёд (по вкусу).

Инструменты:

  • нож;
  • ложка;
  • блендер или соковыжималка;
  • сито или марля (для процеживания сока).

Сок из тыквы готовится быстро и просто! Вот пошаговый рецепт в домашних условиях:

  1. Выберите спелую тыкву. Очистите её от кожуры и семян. Нарежьте мякоть на кусочки.
  2. Положите кусочки тыквы в блендер или соковыжималку. Добавьте немного воды, если хотите разбавить сок.
  3. Включите блендер или соковыжималку и измельчите тыкву до получения однородной массы.
  4. Если вы используете блендер, процедите полученную массу через сито или марлю, чтобы избавиться от остатков кожуры и семян.
  5. Добавьте сахар или мёд по вкусу и хорошо перемешайте.
  6. Ваш сок из тыквы готов! Подавайте его охлаждённым или с добавлением льда.

Варенье из тыквы

Варенье из тыквы отличается насыщенным вкусом и пользуется спросом в любое время года, особенно зимой. Чаще всего тыкву сочетают именно с цитрусами, ведь они добавляют пикантную кислинку в варенье. Мы расскажем о двух самых популярных видах варенья с тыквой.

Варенье из тыквы с апельсином

Рецепт из тыквы с апельсином и лимоном. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma Bondarenko

Рецепт из тыквы с апельсином и лимоном. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma Bondarenko

Для приготовления варенья из тыквы с апельсином вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 кг тыквы;
  • 2 апельсина;
  • 500 г сахар;
  • 1 стакан воды.

Итак, приступим к приготовлению:

  1. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте мякоть кубиками.
  2. Апельсины вымойте, затем цедру одного апельсина натрите на тёрке.
  3. В кастрюлю положите тыкву, цедру апельсина, сок обоих апельсинов, сахар и воду.
  4. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения, помешивая.
  5. Уменьшите огонь и варите варенье около 40–50 минут, пока тыква не станет мягкой и сироп не загустеет.
  6. Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.

Варенье из тыквы с лимоном

Варенье из тыквы с лимоном рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Petrakova_6767

Варенье из тыквы с лимоном рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Petrakova_6767

Варенье из тыквы с лимоном точно поднимет заряд энергии и настроение. Для его приготовления понадобятся:

  • 1 кг тыквы;
  • 1 крупный лимон;
  • 800 г сахара;
  • 1 стакан воды.

Весь процесс приготовления варенья из тыквы с лимоном займёт не более трёх часов. Приступаем:

  1. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте мякоть тыквы на небольшие кусочки.
  2. Лимон вымойте, нарежьте на тонкие дольки, затем каждую дольку нарежьте на мелкие кусочки, удалив косточки.
  3. В глубокую кастрюлю положите тыкву, лимон, сахар и воду. Тщательно перемешайте.
  4. Доведите смесь до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и варите варенье на медленном огне около 1–1,5 часа, периодически помешивая.
  5. Когда варенье приобретёт желаемую консистенцию и тыква станет мягкой, снимите кастрюлю с огня.
  6. Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте и оставьте остывать.

Надеемся, что рецепты этих вкусных и простых блюд понравятся вам и вашей семье и принесут в дом осеннее настроение! Ранее Life.ru рассказал о том, почему осенью люди впадают в депрессию и начинают страдать от одиночества.

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Тест: Любимый кофейный напиток раскроет всю горькую правду о вас
Авторы
Дана Третьякова
Дана Третьякова
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