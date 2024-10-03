Россиянам рассказали, что посеять на огороде в октябре. Нет, ещё не поздно Депутат Оглоблина: В октябре на огороде можно посеять свёклу, укроп и чеснок 3 октября, 05:00 Укроп, морковь, сельдерей, кинза сажаются по одинаковой агротехнике. Обложка © Freepik.com / cookie-studio

Несмотря на то что осень всё увереннее вступает в свои права, у россиян ещё есть возможность заняться огородом. И речь не про уборку угодий. О том, какие культуры можно посеять во второй осенний месяц, Life.ru рассказала зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Для посева в октябре важно правильно рассчитать сроки. Нельзя допустить, чтобы семена проросли до наступления заморозков. Для прорастания большинству культур нужна температура не ниже плюс пяти градусов. Высаживать их лучше, когда температура опустится до плюс одного – плюс трёх градусов и продержится на этом уровне несколько дней. Юлия Оглоблина Зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам

Самыми популярными являются такие холодостойкие культуры, как свёкла, укроп, морковь, салат, пастернак, чеснок и другие.

Так, семена свёклы Оглоблина советует сеять, когда земля промёрзнет на глубину пять сантиметров. Засыпать бороздки необходимо питательным грунтом.

Укроп, морковь, сельдерей, кинза сажаются по одинаковой агротехнике. Для этих культур важно, чтобы почва была максимально качественно очищена от сорняков. Перед посевом в грядку необходимо добавить торф, древесные опилки, песок, золу, а также минеральные удобрения.

Лук на перо сеют на глубину до трёх сантиметров. При сильных морозах стоит утеплить посадки перегноем или торфом.

Посаженный в октябре чеснок выживет даже во время зимней оттепели. Глубина заделки зубчиков зависит от их размеров: чем крупнее зубчик, тем глубже он должен «сидеть» в почве, и наоборот.

В октябре можно смело сеять семена томатов и кукурузы: весной у вас будет сильная, закалённая рассада. Если на участке есть закрытая теплица, то туда также на рассаду можно посадить семена порея, редиса и кориандра, салата, укропа и сельдерея. Также в этот период можно организовать «аптечную» грядку и заполнить её ромашкой, шалфеем, мятой и лекарственной валерианой, советует депутат.

Напомним, что до середины осени российским дачникам предстоит провести массу работ на огороде и в саду, чтобы подготовить растения к зимним холодам и к следующему лету. Список необходимых дел читайте на Life.ru.