Россиянам рассказали, когда можно законно занять соседский огород

Согласно не так давно принятому закону об ответственном обращении с земельными участками, у дачников появилась возможность на законных основаниях возделывать соседские пустующие земли, если подтвердился факт их запущенности. Однако важно делать это грамотно, не преступая рамки закона. О том, как в идеале должен протекать данный процесс, рассказал юрист Илья Русяев.

"Прежде всего стоит попытаться найти владельца соседнего участка и договориться с ним. Возможно и вероятно, что хозяин будет рад, что кто-то возьмётся ухаживать за его землёй. В таком случае можно заключить устное или письменное соглашение об использовании участка. Это может быть временная аренда за символическую плату или даже безвозмездное пользование. Главное — заручиться согласием собственника", — объяснил он в разговоре с "Газетой.ru".

В том случае если владелец долгое время не даёт о себе знать, а его поиски не приносят результатов, можно начать понемногу обихаживать заброшенный участок земли. Эксперт предостерёг, что всё происходящее не должно быть тайным для соседей. Важно все действия проводить максимально открыто.

"Начните с расчистки участка от мусора и сорняков. Это уже будет считаться ответственным отношением к земле. Затем можно перейти к более активному использованию — например, посадке картофеля или других неприхотливых культур", — посоветовал юрист.

В некоторых случаях инициативному лицу приходит письмо от Росреестра. Юрист рекомендует не паниковать и прислушаться к обращению. Данным посланием человека лишь предупреждают, а не обвиняют в совершении противоправного действия. Кроме того, в ответ Росреестру можно послать своё обращение, в котором будет рассказано о реальных намерениях — заботе о земле и желании не допустить запущения.