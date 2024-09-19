Россиянам объяснили, у кого именно будут отбирать дачи и участки в 2025 году

С 1 марта 2025 года в силу вступает закон об изъятии у россиян заброшенных земель. Кто именно может лишиться своего участка, объяснила РИА «ФедералПресс» эксперт Российской гильдии риэлторов по правовым вопросам Екатерина Горнова.

Она рассказала, что под изъятие попадают земли, выделенные под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Однако при условии, если владельцы в течение двух и более лет не построили на участке фундамент, а в течение пяти лет — само здание.

«Исключение: если права на здание не подлежат регистрации на основании закона, либо если установлено судом, что правообладатель участка не смог завершить в срок строительство из-за действий/бездействий госорганов», — добавила эксперт.

Действует новый закон и для приусадебных и дачных участков. Поводом для изъятия будет захламление и зарастание более чем на 50% от площади участка, разрушение здания, которое не устранили в течение пяти и более лет, а также если три и более года хозяева не сажали сельхозкультуры.