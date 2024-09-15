В Госдуме объяснили, когда выгоднее всего можно купить дачу
Депутат Чаплин назвал осень лучшим временем для покупки дачи
Россиянам раскрыли лучшее время для покупки дачи. Приобрести земельный участок по выгодной цене можно осенью, так как в этот период, по сравнению с весной и летом, спрос падает. Такой совет дал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Кроме того, осенью можно оценить участок в реальных климатических условиях. Можно увидеть, как справляется земля с дождями, нет ли подтоплений, как меняется состояние почвы и растений. Также, купив дачу осенью, у вас будет время спланировать и подготовить всё до следующей весны.
«Вы сможете заняться расчисткой участка, подготовкой почвы, разработкой дизайна сада и посадкой растений, которые лучше высаживать именно в осенний период. Также осень считается отличным временем для посадки многих деревьев и кустарников», — добавил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».
Помимо всего прочего, осенью комфортная погода для начала строительных и ремонтных работ. Их можно завершить к началу нового дачного сезона.
Кроме цены, эксперт посоветовал перед покупкой дачи обращать внимание на расстояние до города, состояние дорог, а также близость магазинов. Необходимо убедиться, что земля подходит для строительства и проживания, что в доме есть все необходимые удобства и коммуникации, а также возможность подключиться к интернету. Проверьте состояние фундамента, крыши, стен, окон и дверей. Оцените размер, рельеф и плодородность почвы, наличие вредителей, сорняков и мусора. Не спешите сразу покупать первый попавшийся участок, сравните его с другими предложениями. Узнайте, не планируется ли рядом строительство, которое может ухудшить условия, подсказал депутат.
Ранее россиянам подсказали, как обезопасить дачу от воров и крыс в зимний период. Чтобы избежать нежелательных гостей, необходимо как следует укрепить окна, двери и ворота. В домике нельзя оставлять продукты питания, технику и ценные предметы. Их лучше всего забрать с собой в город. Кроме того, надо проверить каждую комнату на наличие нор и дыр в полу и стенах. Все ходы надо заделать при помощи строительной пены и битого стекла.