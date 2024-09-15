В Госдуме объяснили, когда выгоднее всего можно купить дачу

Россиянам раскрыли лучшее время для покупки дачи. Приобрести земельный участок по выгодной цене можно осенью, так как в этот период, по сравнению с весной и летом, спрос падает. Такой совет дал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Кроме того, осенью можно оценить участок в реальных климатических условиях. Можно увидеть, как справляется земля с дождями, нет ли подтоплений, как меняется состояние почвы и растений. Также, купив дачу осенью, у вас будет время спланировать и подготовить всё до следующей весны.

«Вы сможете заняться расчисткой участка, подготовкой почвы, разработкой дизайна сада и посадкой растений, которые лучше высаживать именно в осенний период. Также осень считается отличным временем для посадки многих деревьев и кустарников», — добавил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Помимо всего прочего, осенью комфортная погода для начала строительных и ремонтных работ. Их можно завершить к началу нового дачного сезона.

Кроме цены, эксперт посоветовал перед покупкой дачи обращать внимание на расстояние до города, состояние дорог, а также близость магазинов. Необходимо убедиться, что земля подходит для строительства и проживания, что в доме есть все необходимые удобства и коммуникации, а также возможность подключиться к интернету. Проверьте состояние фундамента, крыши, стен, окон и дверей. Оцените размер, рельеф и плодородность почвы, наличие вредителей, сорняков и мусора. Не спешите сразу покупать первый попавшийся участок, сравните его с другими предложениями. Узнайте, не планируется ли рядом строительство, которое может ухудшить условия, подсказал депутат.