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12 сентября, 17:41
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Россиянам разъяснили механизм действия нового закона о земельных участках

Глава Росреестра Скуфинский объяснил действие закона об освоении дачных участков

С 1 марта 2025 года собственникам земельных участков будет даваться три года на то, чтобы начать их осваивать. Это правило распространяется на территории в черте населённых пунктов, а также садовых и огородных участков. Глава Росреестра Олег Скуфинский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным объяснил действие нового закона.

Скуфинский отметил, что хозяева новоприобретённых или унаследованных участков, часто сталкиваются с трудностями, такими как заросшая растительность или заболоченность, и им требуется время для проектирования дома и обеспечения коммуникаций. В связи с этим власти решили добавить три года к установленному законодательством сроку.

«Если в течение этих трёх лет участок не подготовлен к использованию, то уже контрольно-надзорные органы могут зафиксировать признаки неиспользования участка», — пояснил глава Росреестра.

При первом нарушении будет выдаваться только предупреждение, без каких-либо штрафов. Если же собственник не исправил ситуацию в течение полугода, то, по словам Скуфинского, Росреестр в течение 30 дней направит уведомление в соответствующий орган, который может уже инициировать судебное дело.

Ранее Life.ru рассказывал, как возводить строения на участке и не нарушать закон. В частности, важно понимать, что объекты можно строить только в соответствии с категорией земли, которая указана в выписке.

Важно подождать 3–5 дней: Россиянам объяснили, как нужно обработать грядки после сбора урожая
Важно подождать 3–5 дней: Россиянам объяснили, как нужно обработать грядки после сбора урожая
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Наталья Демьянова
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