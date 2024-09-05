Важно подождать 3–5 дней: Россиянам объяснили, как нужно обработать грядки после сбора урожая
Эксперт Воронова: После сбора урожая в почву нужно внести новые удобрения
До наступления осенних холодов грядки на даче необходимо очистить и обработать специальными средствами. Делать это следует через 3–5 дней после сбора урожая, рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с «Москвой 24».
По её словам, первый шаг — уборка остатков всего, что росло на грядках, например корней. Далее можно приступать к защите почвы от возбудителей болезней с помощью специальных составов, а через пять дней необходимо внести новые удобрения, отметила специалист.
«После урожая многие полезные микроорганизмы могли погибнуть, их баланс изменился. Поэтому надо внести микробиологическое удобрение, чтобы восстановить микрофлору. Без этого в следующем сезоне будут проблемы с питанием новых растений», — подчеркнула Воронова.
Ещё через пять дней дачникам следует заняться подкормкой почвы. Для этого подойдут компост, перегной, навоз и специальные удобрения. И не стоит забывать о детоксикации почвы.
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