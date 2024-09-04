Важно выдержать овощ 10 дней: Агроном дала советы по хранению картофеля после сбора урожая

В этом году для картофеля существует риск заболевания фитофторозом. Угроза возникла из-за негативного влияния осадков на состояние почвы. Об этом рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. Также она дала садоводам советы по хранению овощей.

«Мы знаем, что если лист заболел фитофторой, то потом она проникает опять же в почву, прорастает в клубни и потом впоследствии после хранения клубни чернеют», — предупредила эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».

В этой связи агроном порекомендовала выдержать картофель десять дней перед хранением. Для этого клубни нужно положить в сухое, проветриваемое помещение, куда не попадают солнечные лучи. В ином случае на картофеле может образоваться ядовитое вещество солонин, из-за которого портятся плоды. Когда срок выйдет, необходимо будет отделить овощи с чёрными пятнами и выкинуть их.