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26 августа, 09:30

Назван продукт, который нельзя хранить с другими продуктами в холодильнике

Нутрициолог Гусакова: Картофель надо хранить в холодильнике на отдельной полке

Многие россияне допускают серьёзную ошибку при хранении картофеля в холодильнике. Как оказалось, его нельзя класть на одну полку с другими продуктами. Об этом заявила NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова.

По её словам, картофель выделяет этилен, который ускоряет созревание других овощей, в том числе лука, огурцов и помидоров. Поэтому в холодильнике картофель надо хранить либо с другими корнеплодами, либо на отдельной полке. Прежде чем положить овощ в холодильник, следует его промыть и просушить.

«Частички почвы не должны попадать на другие продукты. Почва может содержать различные микроорганизмы и паразитов, таких как сальмонелла, токсоплазма, листерии и другое», — подчеркнула Гусакова.

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Периодически надо перебирать картошку и выбрасывать гнилые клубни. Испорченные корнеплоды могут повлиять на свежесть других овощей, заключила нутрициолог.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать молодой картофель и не отравиться. Например, не нужно брать картофель с зелёными пятнами, ведь они свидетельствуют о высоком показателе соланина — ядовитого органического соединения. В раннем картофеле также могут быть остатки пестицидов. Правильные клубни должны быть твёрдыми, без пестицидов, повреждений и видимой гнили.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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