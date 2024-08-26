Назван продукт, который нельзя хранить с другими продуктами в холодильнике

Многие россияне допускают серьёзную ошибку при хранении картофеля в холодильнике. Как оказалось, его нельзя класть на одну полку с другими продуктами. Об этом заявила NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова.

По её словам, картофель выделяет этилен, который ускоряет созревание других овощей, в том числе лука, огурцов и помидоров. Поэтому в холодильнике картофель надо хранить либо с другими корнеплодами, либо на отдельной полке. Прежде чем положить овощ в холодильник, следует его промыть и просушить.

«Частички почвы не должны попадать на другие продукты. Почва может содержать различные микроорганизмы и паразитов, таких как сальмонелла, токсоплазма, листерии и другое», — подчеркнула Гусакова.

Периодически надо перебирать картошку и выбрасывать гнилые клубни. Испорченные корнеплоды могут повлиять на свежесть других овощей, заключила нутрициолог.