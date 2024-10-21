В Подмосковье 40 школьников прошли в полуфинал Всероссийской олимпиады по ИИ
В отборочном этапе Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту (ИИ) приняли участие 1374 школьника из Подмосковья. Из них 40 ребят показали высокий уровень знаний и прошли в полуфинал, пишет РИАМО.
Полуфинал прошёл в дистанционном формате с 16 по 19 октября. Заключительный этап проведут с 11 по 15 ноября в Московском физико-техническом институте. Финалисты должны будут решить комплексные задачи машинного обучения на реальных кейсах компаний-партнёров олимпиады, в их числе VK.
Стоит отметить, что организационно-техническое, научно-методическое и информационное сопровождение олимпиады уже второй год обеспечивает Государственный университет просвещения. Он же является федеральным оператором интеллектуального соревнования.
Ранее Life.ru писал, что российские школьники взяли четыре золота на международной олимпиаде по информатике. Трое из них живут в Москве, один — из Казани. Каждый год страна, принимающая участников, меняется, в этому году всё организовали в Египте.