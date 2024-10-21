В Подмосковье 40 школьников прошли в полуфинал Всероссийской олимпиады по ИИ

В отборочном этапе Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту (ИИ) приняли участие 1374 школьника из Подмосковья. Из них 40 ребят показали высокий уровень знаний и прошли в полуфинал, пишет РИАМО.

Полуфинал прошёл в дистанционном формате с 16 по 19 октября. Заключительный этап проведут с 11 по 15 ноября в Московском физико-техническом институте. Финалисты должны будут решить комплексные задачи машинного обучения на реальных кейсах компаний-партнёров олимпиады, в их числе VK.

Стоит отметить, что организационно-техническое, научно-методическое и информационное сопровождение олимпиады уже второй год обеспечивает Государственный университет просвещения. Он же является федеральным оператором интеллектуального соревнования.