Российские школьники взяли 4 золота на международной олимпиаде по информатике

Школьники из России завоевали четыре золотых медали на 36-й Международной олимпиаде по информатике IOI-2024. С успехом ребят поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Победителями стали: Дарья Грекова (школа № 57, Москва), Гимран Абдуллин (лицей-интернат № 2, Казань), Иван Пискарёв (школа № 2086, Москва), Петр Лосев (школа № 57, Москва). Международная олимпиада проводится ежегодно более 30 лет. Каждый год страна, принимающая школьников, меняется, в этому году всё организовали в Египте.

«От всей души поздравляю наши юные таланты с победой на Международной олимпиаде по информатике. Четыре золота – это впечатляющий результат, который говорит о ваших исключительных способностях и усердии. Желаю вам дальнейших успехов и высоких достижений на пути к технологическому лидерству России. Правительство в свою очередь продолжит создавать условия для реализации потенциала каждого, как и поручил Президент Владимир Путин», – обратился к ним Чернышенко.