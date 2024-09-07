Российские школьники взяли 4 золота на международной олимпиаде по информатике
Призёры олимпиады по информатике. Обложка © Telegram / Быстрее! Выше! Умнее!
Школьники из России завоевали четыре золотых медали на 36-й Международной олимпиаде по информатике IOI-2024. С успехом ребят поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Победителями стали: Дарья Грекова (школа № 57, Москва), Гимран Абдуллин (лицей-интернат № 2, Казань), Иван Пискарёв (школа № 2086, Москва), Петр Лосев (школа № 57, Москва). Международная олимпиада проводится ежегодно более 30 лет. Каждый год страна, принимающая школьников, меняется, в этому году всё организовали в Египте.
«От всей души поздравляю наши юные таланты с победой на Международной олимпиаде по информатике. Четыре золота – это впечатляющий результат, который говорит о ваших исключительных способностях и усердии. Желаю вам дальнейших успехов и высоких достижений на пути к технологическому лидерству России. Правительство в свою очередь продолжит создавать условия для реализации потенциала каждого, как и поручил Президент Владимир Путин», – обратился к ним Чернышенко.
Российских призёров поздравил также министр просвещения Сергей Кравцов, отметив, что Россия сейчас активно укрепляет свой технологический суверенитет, и большую роль в этом играют учителя, которые помогают выявлять и развивать способности и таланты каждого ребёнка. Подготовкой медалистов в этом году занимался тренерский штаб под руководством преподавателей МФТИ, ИТМО и НИУ ВШЭ.
Напомним, преподавательница специальных дисциплин колледжа «Звёздный» Марина Филиппова будет представлять Санкт-Петербург в финале конкурса «Мастер года – 2024». Она учит подопечных музыкальному искусству.