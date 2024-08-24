Конкурсы, спектакли и мастер-классы: В «Коломенском» завершили летний сезон яблочным фестивалем «Урожай»
В «Коломенском» в Москве прошёл фестиваль «Урожай», посвящённый сбору яблок
На территории «Коломенского» в Москве прошёл фестиваль «Урожай», посвящённый сбору яблок. Обложка © Life.ru / Денис Киселёв
На территории московского музея-заповедника «Коломенское» в субботу, 24 августа, прошёл фестиваль «Коломенский урожай». Летний сезон там завершился традиционным мероприятием, посвящённым сбору яблок. Яркие моменты мероприятия снял Life.ru.
На территории «Коломенского» в Москве прошёл фестиваль «Урожай», посвящённый сбору яблок. Фото © Life.ru / Денис Киселёв
Для участников мероприятия организаторы подготовили кукольные спектакли, игры и лекции. В течение дня посетители участвовали в яблочных состязаниях и мастер-классах по плетению венков из трав и цветов.
На территории «Коломенского» в Москве прошёл фестиваль «Урожай», посвящённый сбору яблок. Фото © Life.ru / Денис Киселёв
«Мы на этом фестивале представляем два мастер-класса. На одном из них мы делаем русскую традиционную куклу "Колокольчик" с ребятами, а на втором — создаём открытку в технике коллажа. Открытка тематическая, связана с яблоками, со сбором урожая. Ребята делают своими руками сувенир и забирают его с собой на память о празднике», — рассказала методист отдела образовательных и просветительских программ музея-заповедника «Коломенское» Евгения Тужанская.
На территории «Коломенского» в Москве прошёл фестиваль «Урожай», посвящённый сбору яблок. Фото © Life.ru / Денис Киселёв
Среди гостей не только взрослые, но и дети. На видео, которое снял корреспондент Life.ru, малыши вовсю приплясывают под гармошку и балалайку и стучат расписными ложками. Родители поблагодарили организаторов за атмосферу праздника и веселья.
На территории «Коломенского» в Москве прошёл фестиваль «Урожай», посвящённый сбору яблок. Фото © Life.ru / Денис Киселёв
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