Конкурсы, спектакли и мастер-классы: В «Коломенском» завершили летний сезон яблочным фестивалем «Урожай»

На территории московского музея-заповедника «Коломенское» в субботу, 24 августа, прошёл фестиваль «Коломенский урожай». Летний сезон там завершился традиционным мероприятием, посвящённым сбору яблок. Яркие моменты мероприятия снял Life.ru.

На территории «Коломенского» в Москве прошёл фестиваль «Урожай», посвящённый сбору яблок. Фото © Life.ru / Денис Киселёв

Для участников мероприятия организаторы подготовили кукольные спектакли, игры и лекции. В течение дня посетители участвовали в яблочных состязаниях и мастер-классах по плетению венков из трав и цветов.

На территории «Коломенского» в Москве прошёл фестиваль «Урожай», посвящённый сбору яблок. Фото © Life.ru / Денис Киселёв

«Мы на этом фестивале представляем два мастер-класса. На одном из них мы делаем русскую традиционную куклу "Колокольчик" с ребятами, а на втором — создаём открытку в технике коллажа. Открытка тематическая, связана с яблоками, со сбором урожая. Ребята делают своими руками сувенир и забирают его с собой на память о празднике», — рассказала методист отдела образовательных и просветительских программ музея-заповедника «Коломенское» Евгения Тужанская.

На территории «Коломенского» в Москве прошёл фестиваль «Урожай», посвящённый сбору яблок. Фото © Life.ru / Денис Киселёв

Среди гостей не только взрослые, но и дети. На видео, которое снял корреспондент Life.ru, малыши вовсю приплясывают под гармошку и балалайку и стучат расписными ложками. Родители поблагодарили организаторов за атмосферу праздника и веселья.

На территории «Коломенского» в Москве прошёл фестиваль «Урожай», посвящённый сбору яблок. Фото © Life.ru / Денис Киселёв