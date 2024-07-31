Российские школьники вернулись с Олимпиады по экономике в Китае с пятью медалями

В московском аэропорту Шереметьево вечером в среду, 31 июля, встретили школьников — победителей VII Международной олимпиады по экономике (IEO-2024), которая прошла с 22 по 31 июля 2024 года в китайском Гонконге. В интеллектуальнгом турнире участвовали команды из 53 государств, и наши ребята привезли на родину пять медалей: три золотых, а также серебряную и бронзовую.

Российские школьники рассказали об эмоциях от Олимпиады по экономике в Китае. Видео © Life.ru

Так, золото получили Антон Бортников, Анна Малакшанидзе и Дарья Голубева. Они удостоены приза в категории Best in Economics. Серебро взял Андрей Ленглер, а бронзу — Вардан Погосян. Российская команда стала третьей в общем зачёте. В беседе с Life.ru уставшие, но счастливые школьники поделились эмоциями от олимпиады.

Российские школьники на олимпиаде по экономике в Китае. Фото © Предоставлено Life.ru

"Летел на самом деле я с большими ожиданиями больше не от самой олимпиады, а от поездки в Китай. В этой олимпиаде я уже участвовал ранее, поэтому сама медаль была уже не так важна", — признался один из юных чемпионов.

Российская команда на олимпиаде по экономике в Китае. Фото © Предоставлено Life.ru

Отметим, что Международная олимпиада по экономике проводится среди школьников 16-18 лет, которые владеют английским языком. Задания были разделены на три темы: экономика, финансовая грамотность и бизнес. Главным тренером российской сборной была Екатерина Ветрова.