Российские школьники выиграли золотые медали на Международной олимпиаде по химии

Российские школьники успешно выступили на Международной Менделеевской олимпиаде по химии в китайском Шэньчжэне. У них пять золотых и пять серебряных медалей.

"Российская сборная юных химиков вновь подтвердила право считаться лучшей в мире, в острой борьбе завоевав пять золотых и пять серебряных медалей. В год 190-летия Дмитрия Ивановича Менделеева это показывает мощь отечественной научной школы", — отметил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

Золотыми медалистами стали Михеев Алексей (Алтайский край), Перельман Михаил (Москва), Ромашова Александра (Казань), Харисов Вадим (Республика Башкортостан), Эфендиев Расул (Москва). Серебряные награды получили Аввакумов Лев (Самара), Ахмедов Тимур (Москва), Демидов Виктор (Новосибирск), Елистратов Владимир (Нижний Новгород), Шарпило Алексей (Краснодарский край).

Свои знания на олимпиаде доказывали более 150 школьников из 26 стран. Золотые медали также выиграли школьники из Китая, Болгарии, Казахстана и Вьетнама. Организаторами проекта с российской стороны традиционно выступают химический факультет МГУ и Фонд Мельниченко, а принимающей стороной стал совместный Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне.