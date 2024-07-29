Российские школьники привезли домой 5 медалей, триумфально выступив на IPhO 2024
Сборная России выиграла четыре золота и одно серебро на 54-й Международной олимпиаде по физике. Обложка © Минпросвещения России
Российские школьники показали блестящий результат на 54-й Международной олимпиаде по физике (IPhO 2024), которая проводилась в городе Исфахан в Иране. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения . Наши ребята привезли на Родину четыре золотых и одну серебряную медаль;
"Всего в состязании приняли участие представители 40 стран", — говорится в публикации.
Известны имена медалистов: Егор Потапов, Даниил Гаврило и Иван Лихоконь из "Физтех-лицея" имени Капицы в подмосковном Долгопрудном, а также Алексей Гашпар из столичной школы № 1589 получили золотые медали, а серебряную завоевал Александр Анисимов из того же "Физтех-лицея". Руководил российской сборной доцент кафедры общей физики Московского физико-технического института Михаил Осин.
Сама же проходившая в Иране Олимпиада состояла из двух этапов: теоретического и экспериментального. В первый вошли задачи из разных разделов физики, а во второй — лабораторные работы.
А вот у наших соотечественников, выступающих на Олимпиаде в Париже успехи, к сожалению, не такие впечатляющие. Ранее Life.ru рассказывал о том, что российский теннисист Павел Котов вылетел из состязания, проиграв встречу с экс-третьей ракеткой мира швейцарцем Станиславом Вавринкой. До этого со своими соперниками не справились Екатерина Александрова и Мирра Андреева. А сегодня Александрова вместе с Еленой Весниной проиграли чешским теннисисткам Каролине Муховой и Линде Носковой в матче первого круга парного разряда Олимпиады. Кроме того, из второго круга в одиночном разряде выбыла российская спортсменка Диана Шнайдер, уступившая китаянке и 52-й ракетке мира Сиюй Ван.