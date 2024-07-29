Российские школьники привезли домой 5 медалей, триумфально выступив на IPhO 2024

Российские школьники показали блестящий результат на 54-й Международной олимпиаде по физике (IPhO 2024), которая проводилась в городе Исфахан в Иране. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения . Наши ребята привезли на Родину четыре золотых и одну серебряную медаль;

"Всего в состязании приняли участие представители 40 стран", — говорится в публикации.

Известны имена медалистов: Егор Потапов, Даниил Гаврило и Иван Лихоконь из "Физтех-лицея" имени Капицы в подмосковном Долгопрудном, а также Алексей Гашпар из столичной школы № 1589 получили золотые медали, а серебряную завоевал Александр Анисимов из того же "Физтех-лицея". Руководил российской сборной доцент кафедры общей физики Московского физико-технического института Михаил Осин.