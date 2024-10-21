Милонов объяснил, попадут ли монахи под запрет чайлдфри
Милонов: Монашество никак не относится к идеологии чайлдфри
Монашество, подразумевающее отказ от рождения детей, «никаким образом» не относится к движению чайлдфри, запрет которого сейчас обсуждается российскими законодателями. Законопроект никак не навредит церкви, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Честно говоря, ни разу не видел, чтобы Русская православная церковь пропагандировала бы монашество. Монашество — это путь аскезы, путь испытаний, путь отказа. Это сложный путь, и говорить о том, что он преимуществен над семейной жизнью, — никто не скажет. Это, безусловно, не типичный образ жизни для человека. Это действительно образ жизни для единиц», — рассказал парламентарий в беседе с изданием «Подъём».
Милонов согласился с тем, что пока законопроект не готов, раз туда необходимо вносить правки насчёт монахов. Как бы то ни было, идеологию чайлдфри путать с монашеством не следует, добавил депутат.
Напомним, что Госдумой в первом чтении был принят проект закона, который запретит пропагандировать идеологию чайлдфри в интернете, кино и рекламных объявлениях. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что наказания за нарушение закона будут предусматривать штрафы до пяти миллионов рублей для юрлиц, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в серьёзности намерений правительства РФ. Закон не будет касаться личного решения женщины о родах, он будет бороться только с распространением идей, которые направленны на отказ от рождения детей. Кабмин поддержал инициативу, однако документ решили доработать. В РПЦ тоже одобрили законопроект, но призвали скорректировать его так, чтобы учитывать особенности образа жизни монахов.
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