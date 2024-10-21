Милонов объяснил, попадут ли монахи под запрет чайлдфри

«Честно говоря, ни разу не видел, чтобы Русская православная церковь пропагандировала бы монашество. Монашество — это путь аскезы, путь испытаний, путь отказа. Это сложный путь, и говорить о том, что он преимуществен над семейной жизнью, — никто не скажет. Это, безусловно, не типичный образ жизни для человека. Это действительно образ жизни для единиц», — рассказал парламентарий в беседе с изданием «Подъём».