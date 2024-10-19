В РПЦ призвали не забывать о монахах при запрете пропаганды чайлдфри

Законопроект о запрете идеологии чайлдфри, обсуждаемый в Госдуме, получил поддержку Русской православной церкви. Однако по мнению представителей патриархии, в документ необходимо внести корректировки, чтобы учесть особенности монашеского образа жизни. Об этом в патриархии сообщили газете «Известия».

18 октября Московская патриархия выступила с предложением доработать текст законопроекта, чтобы не допустить запрета на монашество. По мнению главы правового управления патриархии игуменьи Ксении (Чернеги), существующая редакция может повлиять на распространение знаний о жизни монахов, которые, согласно канонам, не вступают в брак и не имеют детей.