«Ненавижу детей» или «не хочу рожать»: Какие фразы считаются пропагандой чайлдфри, объяснили в ГД
Депутат Останина: Фраза «я не хочу рожать» не будет считаться пропагандой чайлдфри
Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru
После принятия закона о запрете пропаганды чайлдфри женщин в России не будут наказывать за фразу «я не хочу рожать», потому что это выражение личной позиции человека. Об этом рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
В беседе с «Газетой.ru» депутат Виталий Милонов также подтвердил, что фраза о нежелании рожать детей не считается пропагандой чайлдфри. По его словам, рассказа о себе без побуждения других людей к принятию решения не является пропагандой. При этом парламентарий удивился, что «нормальная женщина будет в публичном пространстве делиться своей девиантной позицией».
Тем не менее, под действие закона о запрете пропаганды чайлдфри может попасть фраза «Я ненавижу детей», особенно если она будет содержать призывы к другим женщинам или негативные оценки в адрес малышей, уточнила Останина.
«Если будет фраза «Я ненавижу этих детей, потому что дети гадкие, они отнимают моё свободное время, призываю всех остальных тоже не рожать», — то это будет расцениваться как [пропаганда] отказа от деторождения», — подчеркнула депутат.
Напомним, 17 октября Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Инициативу поддержали 388 депутатов. Парламентарии уточнили, что личное решение женщины не рожать детей не попадает под определение чайлдфри. Депутат Алексей Журавлёв выразил уверенность, что данная идеология противоречит русским семейным ценностям.