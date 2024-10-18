«Ненавижу детей» или «не хочу рожать»: Какие фразы считаются пропагандой чайлдфри, объяснили в ГД

После принятия закона о запрете пропаганды чайлдфри женщин в России не будут наказывать за фразу «я не хочу рожать», потому что это выражение личной позиции человека. Об этом рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

В беседе с «Газетой.ru» депутат Виталий Милонов также подтвердил, что фраза о нежелании рожать детей не считается пропагандой чайлдфри. По его словам, рассказа о себе без побуждения других людей к принятию решения не является пропагандой. При этом парламентарий удивился, что «нормальная женщина будет в публичном пространстве делиться своей девиантной позицией».

Тем не менее, под действие закона о запрете пропаганды чайлдфри может попасть фраза «Я ненавижу детей», особенно если она будет содержать призывы к другим женщинам или негативные оценки в адрес малышей, уточнила Останина.