В Госдуме раскрыли, сколько в России на самом деле «адептов» идеологии чайлдфри Депутат Журавлёв: Идеология чайлдфри противоречит русским семейным ценностям 17 октября, 11:55 В России могут запретить пропаганду чайлдфри. Обложка © Life.ru

Идеология чайлдфри (когда человек сознательно отказывается от рождения детей) противоречит исконно русским семейным ценностям. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв, комментируя принятие закона о запрете пропаганды чайлдфри в I чтении.

Идеология пропаганды бездетности удобно встраивается во все чуждые нам понятия ЛГБТ*-культуры, которые активно пропагандируются сейчас на Западе. Это, конечно, противоречит исконно русским семейным ценностям, и в этом смысле, естественно, реклама этого странного явления должна быть в России законодательно ограничена. Алексей Журавлёв Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алекс

При этом парламентарий признал, что число сторонников таких идей в России не превышает статистической погрешности. Детей отказываются рожать вовсе не по идеологическим причинам, а, скорее, по финансовым. Поэтому он выразил уверенность, что демографическую проблему можно решить, обеспечив молодую семью жильём и высокооплачиваемой работой.

«Нужно, чтобы люди просто уверенно смотрели в будущее», — заключил Журавлёв.

Напомним, 17 октября Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. А ранее этот документ поддержало Правительство России. Предполагается, что штраф за нарушение закона будет доходить до пяти миллионов рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что речь идёт о запрете именно распространения таких идей — самого решения не рожать это не коснётся.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.