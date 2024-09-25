Песков оценил закон о запрете чайлдфри

Формулировки запрещающих российских законов должны быть чёткими, особенно когда речь идёт об ответственности за те или иные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о запрете идеологии чайлдфри.

«Что касается запретов, то, конечно, там главное — чёткость формулировок. Главное, не допускать потом злоупотреблений с этими законами и таких расплывчатых формулировок, когда речь идёт об ответственности за те или иные деяния», — пояснил представитель Кремля.