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25 сентября, 11:40

Песков оценил закон о запрете чайлдфри

Песков: Формулировки запрещающих российских законов должны быть чётко прописаны

Формулировки запрещающих российских законов должны быть чёткими, особенно когда речь идёт об ответственности за те или иные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о запрете идеологии чайлдфри.

«Что касается запретов, то, конечно, там главное — чёткость формулировок. Главное, не допускать потом злоупотреблений с этими законами и таких расплывчатых формулировок, когда речь идёт об ответственности за те или иные деяния», — пояснил представитель Кремля.

Песков напомнил, что в РФ выходит множество разных законопроектов, и далеко не все из них что-то запрещают. Многие инициативы упрощают жизнь граждан и делают процедуры удобнее, но в средствах массовой информации их освещают меньше, добавил он.

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Напомним, что российский кабмин поддержал закон о введении административного наказания за пропаганду идеологии чайлдфри. Несмотря на одобрение Правительства, документ всё равно отозвали, чтобы доработать. В ГД прокомментировали инициативу, заявив, что запрет пропаганды не скажется на личной жизни граждан.

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Александр Юнашев
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