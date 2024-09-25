Песков оценил закон о запрете чайлдфри
Песков: Формулировки запрещающих российских законов должны быть чётко прописаны
Формулировки запрещающих российских законов должны быть чёткими, особенно когда речь идёт об ответственности за те или иные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о запрете идеологии чайлдфри.
«Что касается запретов, то, конечно, там главное — чёткость формулировок. Главное, не допускать потом злоупотреблений с этими законами и таких расплывчатых формулировок, когда речь идёт об ответственности за те или иные деяния», — пояснил представитель Кремля.
Песков напомнил, что в РФ выходит множество разных законопроектов, и далеко не все из них что-то запрещают. Многие инициативы упрощают жизнь граждан и делают процедуры удобнее, но в средствах массовой информации их освещают меньше, добавил он.
Напомним, что российский кабмин поддержал закон о введении административного наказания за пропаганду идеологии чайлдфри. Несмотря на одобрение Правительства, документ всё равно отозвали, чтобы доработать. В ГД прокомментировали инициативу, заявив, что запрет пропаганды не скажется на личной жизни граждан.
Life.ru