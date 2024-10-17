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17 октября, 10:52

Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, сообщил корреспондент Life.ru. «За» проголосовало 388 депутатов.

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Напомним, Правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду движения чайлдфри. Штраф может доходить до пяти миллионов рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что речь идёт о запрете именно распространения таких идей — самого решения не рожать это не коснётся.

Матвей Константинов
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