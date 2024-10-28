Ветеринар рассказал, почему мог умереть толстый кот Крошик
Ветеринар Шеляков: Похудение могло обострить болезни кота Крошика
Кот Крошик. Обложка © VK / Приют Матроскин Пермь
Похудение могло спровоцировать обострение болезней у кота Крошика из Перми. Об этом заявил ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков, рассуждая о причинах смерти разжиревшего питомца. По его словам, проблемы со здоровьем из-за лишнего веса часто возникают и у животных, и у людей.
«Возрастают риски нарушения обмена веществ, желчекаменных, мочекаменных болезней, диабета и так далее», — подчеркнул ветеринар.
В беседе с URA.ru он отметил, что недуги Крошика всё это время могли прятаться под жировой прослойкой, которая мешала врачам исследовать органы с помощью УЗИ и поставить корректный диагноз. Возможно, опухоль у животного возникла ещё до похудения, но в процессе обострилась.
«Снижение массы тела — стрессовый период для любого организма. И различные заболевания могут обостряться: как правило, это заболевания пищеварительной системы, печени, поджелудочной железы», — объяснил эксперт.
Он напомнил, что активное и резкое похудение может ударить по здоровью. Ветеринар рекомендовал согласовывать диету со специалистами, а лучше всего не доводить своих питомцев до ожирения.
Напомним, разжиревшего кота Крошика нашли в подвале пермской больницы. Санитарки раскормили животное до такой степени, что оно не могло встать на лапы. Питомца отправили в реабилитационный центр, где он начал самостоятельно ходить и даже впервые смог запрыгнуть на пуфик после похудения. Однако на днях кот внезапно начал задыхаться, из-за чего был в экстренном порядке госпитализирован в ветклинику. После УЗИ врачи поставили предварительный диагноз — потенциальное новообразование в брюшине. В ночь на 27 октября Крошик скончался на руках у ветеринаров. Ему было около 15 лет.