Ветеринар рассказал, почему мог умереть толстый кот Крошик

Похудение могло спровоцировать обострение болезней у кота Крошика из Перми. Об этом заявил ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков, рассуждая о причинах смерти разжиревшего питомца. По его словам, проблемы со здоровьем из-за лишнего веса часто возникают и у животных, и у людей.

«Возрастают риски нарушения обмена веществ, желчекаменных, мочекаменных болезней, диабета и так далее», — подчеркнул ветеринар.

В беседе с URA.ru он отметил, что недуги Крошика всё это время могли прятаться под жировой прослойкой, которая мешала врачам исследовать органы с помощью УЗИ и поставить корректный диагноз. Возможно, опухоль у животного возникла ещё до похудения, но в процессе обострилась.

«Снижение массы тела — стрессовый период для любого организма. И различные заболевания могут обостряться: как правило, это заболевания пищеварительной системы, печени, поджелудочной железы», — объяснил эксперт.