Эксперт предупредила о риске ожирения у котов, с которыми не играют хозяева

Домашние кошки склонны к перееданию и неконтролируемому набору веса, если с ними редко играют хозяева. Об этом предупредила фелинолог Ангелина Сиротина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Все кошки очень любят вкусно покушать, поэтому их нельзя ограничивать в питании, чтобы избежать развития пищевого стресса. Однако если питомец начинает испытывать скуку и на него редко обращают внимание, то может возникнуть ожирение. Коту просто некуда деть свою энергию и он толстеет, заметила эксперт. По её словам, в этом случае можно завести ещё одного питомца, чтобы они могли играть между собой.

«Нужно заставлять животное больше активничать, играть с ним в игры, как-то стараться расшевелить, чтобы животное больше тратило энергии. Либо, чтобы у животного был компаньон, если вы отсутствуете целый день дома, и они между собой там возятся, бесятся, играют, салочки, догонялки разные», — пояснила Сиротина.