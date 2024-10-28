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28 октября, 05:30

Тест: Выберите вредную привычку, а мы расскажем всю правду о ваших психологических проблемах

Тело может сказать о нас гораздо больше, чем мы думаем. Проверим это прямо сейчас?

Опытные психологи и физиономисты могут с лёгкостью прочитать мысли и тайны человека по его поведению, манерам и языку тела. Непроизвольно и сами того не замечая мы ежедневно повторяем одни и те же действия, которые в будущем могут привести к страшным последствиям. Выберите вашу вредную привычку, а мы скажем, какие психологические тайны она скрывает.

Чувствуете апатию и тревогу в отношениях? Возможно, ваш спутник жизни — настоящий абьюзер! Пройдите тест из семи вопросов и узнайте наверняка. Проверьте память и попробуйте продолжить строки из этих шести песен «Руки вверх!», справятся только настоящие поклонники!

Тест: Всего 5 вопросов смогут определить, кто вы из крутых киногероинь
Тест: Всего 5 вопросов смогут определить, кто вы из крутых киногероинь
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Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, © Freepik

Виктория Мишинкина
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