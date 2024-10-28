Тест: Выберите вредную привычку, а мы расскажем всю правду о ваших психологических проблемах
Тело может сказать о нас гораздо больше, чем мы думаем. Проверим это прямо сейчас?
Опытные психологи и физиономисты могут с лёгкостью прочитать мысли и тайны человека по его поведению, манерам и языку тела. Непроизвольно и сами того не замечая мы ежедневно повторяем одни и те же действия, которые в будущем могут привести к страшным последствиям. Выберите вашу вредную привычку, а мы скажем, какие психологические тайны она скрывает.
Чувствуете апатию и тревогу в отношениях? Возможно, ваш спутник жизни — настоящий абьюзер! Пройдите тест из семи вопросов и узнайте наверняка. Проверьте память и попробуйте продолжить строки из этих шести песен «Руки вверх!», справятся только настоящие поклонники!