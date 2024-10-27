Как менялся образ Деда Мороза в СССР: от мифического старика до главного новогоднего героя

Образ Деда Мороза в советской анимации прошёл долгий путь — от неуклюжего персонажа с неопределённой ролью до главного символа Нового года. Его внешний вид, характер и сюжетная роль менялись на протяжении десятилетий, отразив влияние политических и культурных изменений в стране. Как эволюционировал этот волшебный герой на экране и что стало с ним в наше время?

1912 год: Первые шаги в анимации

Как выглядела первая попытка изобразить Деда Мороза. Фото © YouTube / Классика советского кино

Дед Мороз впервые появляется в российской анимации в фильме В. Старевича «Рождество обитателей леса». В этом произведении он предстаёт в странном, почти экзотическом образе, больше напоминающем старика Хоттабыча, чем привычного зимнего волшебника. Дед Мороз здесь — ожившая игрушка, которая спускается с ёлки, чтобы развлечь лесных животных. Этот эксперимент показывает, что в начале XX века понятие о Деде Морозе ещё не было чётким и определённым.

1937 год: Пробуждение традиции

В 1937 году на экраны выходит мультфильм «Дед Мороз и серый волк». Фото © YouTube / Классика жанра

С 1937 года, когда на экраны выходит мультфильм «Дед Мороз и серый волк», начинается новая эпоха. В это время Дед Мороз начинает ассоциироваться не только с Рождеством, но и с новогодними праздниками. Этот фильм стал первой попыткой создать более чёткий и традиционный образ Деда Мороза, хотя его визуализация всё ещё оставляла желать лучшего. Легендарный волшебник начинает набирать популярность среди детей, однако его внешность всё ещё претерпевает изменения.

1942 год: Военное время

В мультфильме «Ёлка» Дед Мороз представляется с элементами Санта-Клауса. Фото © YouTube / Классика жанра

В условиях войны в мультфильме «Ёлка» Дед Мороз представляется с элементами, заимствованными у западного образа Санта-Клауса. Он всё ещё не обрёл окончательную форму, и его колпак с помпоном говорит о продолжающихся поисках у аниматоров. Но даже в условиях сложного времени образ Деда Мороза начинает обретать черты, которые позже станут классическими: он проявляет доброту и заботу о детях.

1945 год: Становление классики

В 1945 году выходит мультфильм «Зимняя сказка». Фото © YouTube / Классика жанра

К 1945 году, с выходом мультфильма «Зимняя сказка», образ Деда Мороза становится более структурированным. Теперь он не просто добрый волшебник, а владелец зимних стихий, который помогает детям и лесным зверушкам в их приключениях. Этот персонаж уже имеет свои основные черты: дружелюбие, справедливость и любовь к детям, что делает его незаменимым на новогодних праздниках.

1948 год: Формирование образа

В мультфильме «Новогодняя ночь» Дед Мороз уже принял свой привычный вид. Фото © YouTube / Классика жанра

В 1948 году, с выходом «Новогодней ночи», Дед Мороз окончательно утверждается как центральная фигура новогоднего праздника. Его роль становится ещё более значимой: он символизирует радость и волшебство Нового года, помогая детям справляться с трудностями и преодолевать препятствия на пути к празднику.

1950 год: Утверждение традиций

В 50-х образ Деда Мороза уже полностью устоялся. Фото © YouTube / StarMediaKids

К началу 1950-х годов, с появлением мультфильма «Когда зажигаются ёлки», образ Деда Мороза уже полностью устоялся. Он становится строгим, но добрым волшебником, который защищает детей от злых героев и помогает им в новогодних приключениях. Яркие шубы — красные или синие — и дружелюбная внешность делают его ярким и запоминающимся персонажем.

1952 год: Дед Мороз и Снегурочка

Когда у Деда Мороза появилась Снегурочка? Фото © YouTube / Кот в пальто

В 1952 году мультфильм «Снегурочка» предлагает новую интерпретацию Деда Мороза, который, хотя и не является центральным персонажем, всё же сохраняет ключевые черты своего образа. Это подчёркивает, как разные культурные элементы переплетаются и влияют друг на друга в советской анимации, создавая богатый контекст для персонажей.

1955 год: Роль Снеговика

Роль Снеговика в истории Деда Мороза. Фото © YouTube / Tatiana Breiten

В «Снеговике-почтовике» появляется новый важный персонаж — Снеговик, который выступает в роли помощника Деда Мороза. Он привносит дополнительные комические элементы в новогодние истории и занимает место, которое позднее займёт Снегурочка. Образ Деда Мороза здесь становится более человечным и близким к детям, что добавляет ему обаяния.

1956 год: Новогодние чудеса

Мультфильм «Двенадцать месяцев». Фото © YouTube / Старинные добрые мультфильмы

В мультфильме «Двенадцать месяцев» Дед Мороз не появляется, но персонажи зимних месяцев, Январь, Февраль и Декабрь, олицетворяют те же черты: доброту, справедливость и волшебство. Это ещё один пример того, как образ зимнего волшебника проникает в разные сюжеты и сохраняет свою суть, даже когда сам Дед Мороз не присутствует.

1959 год: Новые горизонты

Мультфильм «Новогоднее путешествие». Фото © YouTube / Дима Кирi1

В мультфильме «Новогоднее путешествие» Дед Мороз принимает участие в необычном приключении, помогая мальчику доставить ёлку в Антарктиду. Этот фильм демонстрирует, как образ Деда Мороза продолжает развиваться и адаптироваться к новым ситуациям, оставаясь при этом символом новогоднего чуда.