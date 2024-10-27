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27 октября, 08:00

Тест: Вы идеальный зять, если угадаете все 6 фильмов СССР по кадру с тёщей

Говорят, если хотите узнать, как через 20 лет будет выглядеть будущая жена, — посмотрите на её маму. Давайте проверим этот совет на практике!

Яркий образ тёщи используется в кино с давних времён. Где-то мама возлюбленной предстаёт в максимально стереотипном амплуа — склочная, властолюбивая женщина, которая всегда знает, как лучше устроить жизнь своего ребёнка. А где-то можно увидеть обаятельную даму средних лет, мудро рассуждающую о смысле брака и семейном счастье. Сможете ли вы угадать, из каких картин мы взяли кадры с этими харизматичными женщинами?

Угадывать фильмы всего лишь по одному кадру дано не каждому, но у вас это прекрасно получается! Попробуйте ещё лучше прокачать способности и попробовать отгадать фильмы про деревню по актрисе на 6/6. А разобраться в себе и отношениях с партнёром поможет тест на абьюзера. Если наберёте 7/7 — ваши отношения токсичны и пора из них бежать.

Тест: Только люди с IQ выше 140 смогут отгадать эти загадки из «Мурзилки» на 7/7
Тест: Только люди с IQ выше 140 смогут отгадать эти загадки из «Мурзилки» на 7/7
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Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour, © Кадр из фильма «Родня», режиссёр Никита Михалков, сценарист Виктор Мережко / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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