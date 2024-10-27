Тест: Вы идеальный зять, если угадаете все 6 фильмов СССР по кадру с тёщей

Яркий образ тёщи используется в кино с давних времён. Где-то мама возлюбленной предстаёт в максимально стереотипном амплуа — склочная, властолюбивая женщина, которая всегда знает, как лучше устроить жизнь своего ребёнка. А где-то можно увидеть обаятельную даму средних лет, мудро рассуждающую о смысле брака и семейном счастье. Сможете ли вы угадать, из каких картин мы взяли кадры с этими харизматичными женщинами?

Угадывать фильмы всего лишь по одному кадру дано не каждому, но у вас это прекрасно получается! Попробуйте ещё лучше прокачать способности и попробовать отгадать фильмы про деревню по актрисе на 6/6. А разобраться в себе и отношениях с партнёром поможет тест на абьюзера. Если наберёте 7/7 — ваши отношения токсичны и пора из них бежать.