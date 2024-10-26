Кошачий этикет: 7 вещей, которые бесят вашего пушистого друга

Кошки — существа независимые и загадочные. Их поведение часто кажется нам непредсказуемым, а предпочтения хвостатых — непонятными. Но, несмотря на свою загадочность, усатики — животные с тонкой душой, которые умеют выражать свои чувства.

Иногда кажется, что мы делаем всё правильно, чтобы угодить своим пушистым питомцам: гладим их, кормим вкусными лакомствами, играем. Но оказывается, некоторые действия, кажущиеся нам безобидными, могут вызывать у кошек раздражение и даже страх.

В этой статье мы рассмотрим несколько действий, которые, как правило, не нравятся кошкам. Понимание этих нюансов поможет вам создать более гармоничные отношения со своим питомцем и избежать ненужного стресса. Вот семь вещей, которые, скорее всего, не нравятся вашим питомцам.

1. Трогать животик

Трогать кошачий животик можно только с разрешения. Фото © Freepik

Для кошки живот — уязвимая зона. Гладить по нему без разрешения — словно вторгаться в личное пространство. Если кошка сама трётся о ваши ноги, а потом самостоятельно переворачивается на спину — это сигнал, что она готова к ласкам.

2. Сильно ласкать

Слишком сильные объятия пушистикам тоже не по душе. Кошки любят ласку, но не такую, когда их душат объятиями. Нежно погладьте питомца по спине или под подбородком, но не сдавливайте его хрупкое тельце.

3. Шуметь и кричать

Что не любят кошки? Шум и резкие звуки — это заставляет их нервничать. Фото © Freepik / kues1

Кричать на животных, а уж тем более своих, это плохо. Кошки не понимают человеческую речь, но улавливают тон. Кричать на пушистиков — значит вызвать у них страх и стресс.

4. Игнорировать

Ваше игнорирование попыток усатых поиграть очень обидно для питомцев. Кошки любят играть, и, когда вы отказываете им в этом, они могут расстроиться. Только представьте: пушистый друг целый день дома был один, скучал и ждал вас. Найдите время для игры с кошкой, пусть это будет даже 10 минут в день.

5. Слишком резко двигаться

Что не нужно делать, чтобы не разозлить своего котика? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Julia Pavaliuk

Кошки пугливы и не любят неожиданных действий. Перед тем как подойти к ней, издайте какой-нибудь звук, чтобы предупредить питомца о своём приближении.

6. Навязывать свою гигиену

Кошки любят умываться сами. Частые купания могут вызвать у них стресс и раздражение. Мойте питомца только тогда, когда это действительно необходимо.

7. Приставать

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Слишком много внимания, как и слишком мало, тоже плохо. Кошки любят свою независимость. Не стоит постоянно таскать животное на руках или ласкать, когда оно явно хочет побыть в одиночестве. Лучше подгадать момент, когда хвостик сам к вам подойдёт и попросит нежностей.