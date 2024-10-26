Певец Джанго поставил крест на всей украинской музыке: «Заворожён русской речью‎»

Певец Алексей Поддубный, более известный как Джанго, вспомнил о споре с музыкантом Александром Скляром об украинской музыке и объяснил, почему предпочитает не слушать песни на мове. Одна из причин – «английское произношение», рассказал родившийся в Киеве артист в эфире нового выпуска шоу «Дайте сказать».

Джанго рассказал, что в детстве отец привил ему любовь к классической музыке – творениям Бетховена, Баха, Шопена, Сен-Санса, а затем ему показали английский рок, который быстро засел к нему в голову. Одна из ведущих спросила, слушал ли Поддубный что-то из репертуара известной украинской группы «Океан Эльзы», на что он предложил вместо них просто послушать Radiohead.

Джанго об украинских песнях. Видео © VK / Шоу «Дайте сказать»

«Океан Эльзы» — нет. Давайте послушаем просто Radiohead, зачем вам «Океан Эльзы», спрашивается? Я же музыкант, и я большой ценитель классного поэтического слова. Ничего этого, конечно, ни в какой украинской музыке просто не было», — пояснил Джанго.

Со слов Поддубного, украинскую музыку отличала лишь мова, а затем Святослав Вакарчук (лидер «Океана Эльзы») начал стремиться к тому, чтобы слова в его песнях звучали на манер английской речи. При этом Джанго считает, что такой подход вреден, поскольку через его призму ускользает само значение слов в текстах.

«Поётся так, что утрачивается значение слов. И кроме того, помимо значения, должно быть ещё и звучание слов. У меня так никогда не получится, но я заворожённо слушаю тех, кто действительно по-настоящему владеет канонической русской речью. Изумительно красиво звучащая речь», — сказал артист.