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12 октября, 14:10

«Радость и праздник»: Вакарчук вышел на связь после массовой могилизации на концерте «Океана Эльзы»

Вакарчук после облавы ТЦК назвал «радостью» концерты «Океана Эльзы»

Святослав Вакарчук. Обложка © Wikipedia / Azure

Святослав Вакарчук. Обложка © Wikipedia / Azure

После облавы военкомов на концерт «Океан Эльзы» фронтмен Святослав Вакарчук заявил, что благодарен зрителям за высокую посещаемость. Его слова приводит ТСН. Никакой конкретики о самой могилизации артист не сказал.

«Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В частности, за то, что они сейчас продолжают приходить нас поддерживать. Для нас это просто радость и праздник. Это всё, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка», — сказал Вакарчук.

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Напомним, в Киеве концерт «Океана Эльзы» завершился облавой военкомов на украинцев: сотрудники ТЦК задерживали мужчин, которые выходили из зала после выступления украинской группы. После этого граждане начали массово возвращать и перепродавать билеты на будущие концерты.

Николай Рюмин
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