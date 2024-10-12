«Радость и праздник»: Вакарчук вышел на связь после массовой могилизации на концерте «Океана Эльзы»

После облавы военкомов на концерт «Океан Эльзы» фронтмен Святослав Вакарчук заявил, что благодарен зрителям за высокую посещаемость. Его слова приводит ТСН. Никакой конкретики о самой могилизации артист не сказал.

«Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В частности, за то, что они сейчас продолжают приходить нас поддерживать. Для нас это просто радость и праздник. Это всё, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка», — сказал Вакарчук.