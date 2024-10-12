«Радость и праздник»: Вакарчук вышел на связь после массовой могилизации на концерте «Океана Эльзы»
Вакарчук после облавы ТЦК назвал «радостью» концерты «Океана Эльзы»
Святослав Вакарчук. Обложка © Wikipedia / Azure
После облавы военкомов на концерт «Океан Эльзы» фронтмен Святослав Вакарчук заявил, что благодарен зрителям за высокую посещаемость. Его слова приводит ТСН. Никакой конкретики о самой могилизации артист не сказал.
«Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В частности, за то, что они сейчас продолжают приходить нас поддерживать. Для нас это просто радость и праздник. Это всё, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка», — сказал Вакарчук.
Напомним, в Киеве концерт «Океана Эльзы» завершился облавой военкомов на украинцев: сотрудники ТЦК задерживали мужчин, которые выходили из зала после выступления украинской группы. После этого граждане начали массово возвращать и перепродавать билеты на будущие концерты.