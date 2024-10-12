Украинцы распродают билеты на концерты «Океана Эльзы» после облавы ТЦК
Украинцы ринулись массово продавать билеты на выступления группы «Океан Эльзы» на другие даты. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Это произошло в связи с недавней облавой военкомов на концерт коллектива в Киеве.
Объявления о продаже билетов на концерты «Океана Эльзы». Коллаж © Telegram / Политика страны
Напомним, ранее военкомы в Киеве устроили масштабную облаву после концерта группы «Океан Эльзы». Сотрудники ТЦК силой затаскивали мужчин в служебные автомобили под крики толпы, это попало на видео.
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