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12 октября, 08:37

Украинцы распродают билеты на концерты «Океана Эльзы» после облавы ТЦК

Украинцы ринулись массово продавать билеты на выступления группы «Океан Эльзы» на другие даты. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Это произошло в связи с недавней облавой военкомов на концерт коллектива в Киеве.

Объявления о продаже билетов на концерты «Океана Эльзы». Коллаж © Telegram / Политика страны

Объявления о продаже билетов на концерты «Океана Эльзы». Коллаж © Telegram / Политика страны

Ловят везде: Киевляне прячутся в домах, чтобы не попасть в «лапы» могилизаторов из ТЦК
Ловят везде: Киевляне прячутся в домах, чтобы не попасть в «лапы» могилизаторов из ТЦК

Напомним, ранее военкомы в Киеве устроили масштабную облаву после концерта группы «Океан Эльзы». Сотрудники ТЦК силой затаскивали мужчин в служебные автомобили под крики толпы, это попало на видео.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dwphotos

Дарья Нарыкова
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