Стала известна личность четвёртого задержанного зэка, давшего дёру из колонии
SHOT: Четвёртым задержанным зэком, сбежавшим из ИК, оказался Парвозбек Турабаев
Стала известна личность четвёртого задержанного беглеца из ИК под Липецком — это 19-летний Парвозбек Турабаев. Его взяли вместе с лидером группы в Улусарке Липецкой области, пишет SHOT.
Четвёртый арестант, бежавший из колонии под Липецком — Парвозбек Турабаев. Фото © SHOT
Турабаев с октября прошлого года тянет четырёхлетний срок за наркоту. Судили его в Коломне.
Напомним, сегодня стало известно о шестерых сбежавших через туннель из ИК №2 в Липецкой области заключённых. Их поисками занялись полицейские, росгвардейцы и сотрудники ФСБ. В Сети появились ориентировки на беглецов. Двоих зэков поймали в Тамбовской области. Вскоре задержали ещё двоих, включая предполагаемого организатора побега.