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26 октября, 12:37

Стала известна личность четвёртого задержанного зэка, давшего дёру из колонии

SHOT: Четвёртым задержанным зэком, сбежавшим из ИК, оказался Парвозбек Турабаев

Стала известна личность четвёртого задержанного беглеца из ИК под Липецком — это 19-летний Парвозбек Турабаев. Его взяли вместе с лидером группы в Улусарке Липецкой области, пишет SHOT.

Четвёртый арестант, бежавший из колонии под Липецком — Парвозбек Турабаев. Фото © SHOT

Четвёртый арестант, бежавший из колонии под Липецком — Парвозбек Турабаев. Фото © SHOT

Турабаев с октября прошлого года тянет четырёхлетний срок за наркоту. Судили его в Коломне.

Житель Тамбовской области нашёл кепки двух беглых зэков вблизи места задержания
Житель Тамбовской области нашёл кепки двух беглых зэков вблизи места задержания

Напомним, сегодня стало известно о шестерых сбежавших через туннель из ИК №2 в Липецкой области заключённых. Их поисками занялись полицейские, росгвардейцы и сотрудники ФСБ. В Сети появились ориентировки на беглецов. Двоих зэков поймали в Тамбовской области. Вскоре задержали ещё двоих, включая предполагаемого организатора побега.

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SHOT

Юрий Лысенко
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