Два зэка из липецкой ИК доехали до Тамбовской области на попутке, их поймала ДПС
Шестеро заключённых липецкой ИК №2 после побега разделились, чтобы их не смогли разыскать. Двое из них успели добраться на попутках до Тамбовской области, пишет SHOT.
Беглых преступников задержали сотрудники ДПС. Сейчас выясняется, почему водители согласились везти заключённых и были ли угрозы со стороны последних. Местонахождение четверых их сообщников устанавливается.
Сегодня утром стало известно, что из исправительной №2 в Липецкой области сбежали шесть заключённых. Сотрудники ФСИН, обнаружив подкоп, пересчитали зэков. На перекличке недоставало шестерых. Найти их по горячим следам теперь пытаются группы преследования. Позже появились ориентировки на сбежавших из липецкой ИК насильников и педофилов. Спецотряд ФСИН из Москвы на помощь коллегам в Липецкую область.
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