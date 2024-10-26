Двое сбежавших из липецкой ИК-2 заключённых задержаны в Тамбовской области
Сбежавшие заключённые из ИК под Липецком. Обложка © МВД
Двое сбежавших из липецкой ИК-2 заключённых задержаны в Тамбовской области, отчитался губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, силовики сейчас продолжают мероприятия по розыску и задержанию остальных преступников.
«По оперативной информации двое сбежавших заключённых задержаны в Тамбовской области. Спецслужбы продолжают мероприятия по розыску и задержанию преступников», – проинформировал глава региона.
Сегодня утром стало известно, что из исправительной №2 в Липецкой области сбежали шесть заключённых. Сотрудники ФСИН, обнаружив подкоп, пересчитали зэков. На перекличке недоставало шестерых. Найти их по горячим следам теперь пытаются группы преследования. Позже появились ориентировки на сбежавших из липецкой ИК насильников и педофилов.