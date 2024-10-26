Появились ориентировки на сбежавших из липецкой ИК насильников и педофилов
Появились ориентировки на шестерых заключённых, сбежавших из липецкой колонии
Шестеро сбежавших заключённых из ИК под Липецком. Обложка © МВД
Полиция распространила ориентировки на сбежавших при помощи подкопа из колонии в Липецкой области шестерых заключённых. Сейчас преступников ищут по горячим следам, в регионе расставлены полицейские посты.
Пятеро сбежавших – граждане Узбекистана. Четверо отбывали сроки за изнасилование, а один — за распространение наркотиков. Разыскиваются: Ганиев Хуршилбек, Абдуллаев Тургун, Жумаев Бахтиер, Арслонов Дилшол, Турабаев Парвозбек. Последний проходит по статье о сбыте наркотиков. Арслонов, помимо изнасилования, является фигурантом дела о педофилии. Шестой беглец – 27-летний уроженец Таджикистана Даврон Джабборов, который был осуждён в Подмосковье на 6 лет по статьям о разбое и изнасиловании.
Напомним, шесть заключённых совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Полицию, Росгвардию и ФСБ подняли по тревоге для их оперативного задержания. Известно, что именно в этой колонии сидит один из самых кровавых киллеров 90-х Лёша Солдат.