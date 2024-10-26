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26 октября, 08:00
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Появились ориентировки на сбежавших из липецкой ИК насильников и педофилов

Появились ориентировки на шестерых заключённых, сбежавших из липецкой колонии

Шестеро сбежавших заключённых из ИК под Липецком. Обложка © МВД

Шестеро сбежавших заключённых из ИК под Липецком. Обложка © МВД

Полиция распространила ориентировки на сбежавших при помощи подкопа из колонии в Липецкой области шестерых заключённых. Сейчас преступников ищут по горячим следам, в регионе расставлены полицейские посты.

  • Беглые преступники из ИК-2. Ориентировка © МВД
    Беглые преступники из ИК-2. Ориентировка © МВД
  • Беглые преступники из ИК-2. Ориентировка © МВД
    Беглые преступники из ИК-2. Ориентировка © МВД
  • Беглые преступники из ИК-2. Ориентировка © МВД
    Беглые преступники из ИК-2. Ориентировка © МВД
  • Беглые преступники из ИК-2. Ориентировка © МВД
    Беглые преступники из ИК-2. Ориентировка © МВД
  • Беглые преступники из ИК-2. Ориентировка © МВД
    Беглые преступники из ИК-2. Ориентировка © МВД
  • Беглые преступники из ИК-2. Ориентировка © МВД
    Беглые преступники из ИК-2. Ориентировка © МВД

Беглые преступники из ИК-2. Ориентировка © МВД

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Пятеро сбежавших – граждане Узбекистана. Четверо отбывали сроки за изнасилование, а один — за распространение наркотиков. Разыскиваются: Ганиев Хуршилбек, Абдуллаев Тургун, Жумаев Бахтиер, Арслонов Дилшол, Турабаев Парвозбек. Последний проходит по статье о сбыте наркотиков. Арслонов, помимо изнасилования, является фигурантом дела о педофилии. Шестой беглец – 27-летний уроженец Таджикистана Даврон Джабборов, который был осуждён в Подмосковье на 6 лет по статьям о разбое и изнасиловании.

Один из самых кровавых киллеров 90-х Лёша Солдат получил ответ на прошение об УДО
Один из самых кровавых киллеров 90-х Лёша Солдат получил ответ на прошение об УДО

Напомним, шесть заключённых совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Полицию, Росгвардию и ФСБ подняли по тревоге для их оперативного задержания. Известно, что именно в этой колонии сидит один из самых кровавых киллеров 90-х Лёша Солдат.

Татьяна Миссуми
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