Один из самых кровавых киллеров 90-х Лёша Солдат получил ответ на прошение об УДО

Одному из самых кровавых киллеров 90-х Лёше Солдату отказали в УДО. Он останется в липецкой колонии. Его срок заканчивается в 2029 году.

По данным SHOT, специальная комиссия отказала в условно-досрочном освобождении 57-летнему Алексею Шерстобитову, отбывающему 23-летний срок. Связано ли такое решение с нарушением заключённым режима или есть другие причины, остаётся неизвестным: как мы писали ранее, поскольку Шерстобитов попал под госзащиту, все его документы, включая ходатайства, засекречены.

Также нам стало известно, что в своё время Лёшу Солдата звал на СВО Евгений Пригожин, но Шерстобитов отказался, сославшись на состояние здоровья.

Сейчас один из самых известных киллеров России 90-х работает в храме при липецкой ИК-2 и пишет патриотические баллады, посвящённые Донбассу и российской армии.