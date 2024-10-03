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3 октября, 05:59

Один из самых кровавых киллеров 90-х Лёша Солдат получил ответ на прошение об УДО

SHOT: Лёше Солдату отказали в освобождении из колонии по УДО

Киллер Лёша Солдат (Алексей Шерстобитов). Обложка © Rutube / НТВ

Киллер Лёша Солдат (Алексей Шерстобитов). Обложка © Rutube / НТВ

Одному из самых кровавых киллеров 90-х Лёше Солдату отказали в УДО. Он останется в липецкой колонии. Его срок заканчивается в 2029 году.

По данным SHOT, специальная комиссия отказала в условно-досрочном освобождении 57-летнему Алексею Шерстобитову, отбывающему 23-летний срок. Связано ли такое решение с нарушением заключённым режима или есть другие причины, остаётся неизвестным: как мы писали ранее, поскольку Шерстобитов попал под госзащиту, все его документы, включая ходатайства, засекречены.

Также нам стало известно, что в своё время Лёшу Солдата звал на СВО Евгений Пригожин, но Шерстобитов отказался, сославшись на состояние здоровья.

Сейчас один из самых известных киллеров России 90-х работает в храме при липецкой ИК-2 и пишет патриотические баллады, посвящённые Донбассу и российской армии.

«Кодекс чести» Лёши Солдата: Кого убивал, а кого щадил самый кровавый головорез 90-х
«Кодекс чести» Лёши Солдата: Кого убивал, а кого щадил самый кровавый головорез 90-х

Напомним, вчера стало известно о том, что Лёша Солдат хочет выйти из колонии строгого режима по УДО. Оказалось, что один из самых известных российских наёмных убийц смог добиться включения в программу государственной защиты.

Юрий Лысенко
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