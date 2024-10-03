Один из самых кровавых киллеров 90-х Лёша Солдат получил ответ на прошение об УДО
SHOT: Лёше Солдату отказали в освобождении из колонии по УДО
Киллер Лёша Солдат (Алексей Шерстобитов). Обложка © Rutube / НТВ
Одному из самых кровавых киллеров 90-х Лёше Солдату отказали в УДО. Он останется в липецкой колонии. Его срок заканчивается в 2029 году.
По данным SHOT, специальная комиссия отказала в условно-досрочном освобождении 57-летнему Алексею Шерстобитову, отбывающему 23-летний срок. Связано ли такое решение с нарушением заключённым режима или есть другие причины, остаётся неизвестным: как мы писали ранее, поскольку Шерстобитов попал под госзащиту, все его документы, включая ходатайства, засекречены.
Также нам стало известно, что в своё время Лёшу Солдата звал на СВО Евгений Пригожин, но Шерстобитов отказался, сославшись на состояние здоровья.
Сейчас один из самых известных киллеров России 90-х работает в храме при липецкой ИК-2 и пишет патриотические баллады, посвящённые Донбассу и российской армии.
Напомним, вчера стало известно о том, что Лёша Солдат хочет выйти из колонии строгого режима по УДО. Оказалось, что один из самых известных российских наёмных убийц смог добиться включения в программу государственной защиты.