«Кодекс чести» Лёши Солдата: Кого убивал, а кого щадил самый кровавый головорез 90-х Осуждённый на 23 года колонии строгого режима Алексей Шерстобитов (Лёша Солдат) подал ходатайство на УДО. Это один из самых необычных киллеров ОПГ, у которого даже был свой «кодекс чести». Лёша Солдат не верил, что выживет в колонии, но теперь он зарабатывает и на воле. 2 октября, 16:41 Штатный киллер ОПГ Алексей Шерстобитов просит о досрочном освобождении. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Юрий Машков

Лёша Солдат просится на УДО

Как выяснил SHOT, бывший киллер одной из самых кровавых ОПГ 90-х — ореховской группировки — Алексей Шерстобитов по прозвищу Лёша Солдат подал документы на условно-досрочное освобождение. Известно также, что он попал под программу защиты свидетелей.

Ранее на свободу вышел коллега Шерстобитова — штатный киллер ореховских Александр Пустовалов по прозвищу Саша Солдат. Его выпустили в ноябре прошлого года с рядом ограничений: три года он будет под контролем силовиков, дважды в месяц обязан отмечаться в полиции. Кроме того, ему запретили выезжать за пределы города проживания и выходить на улицу в ночное время. Однако, в отличие от Лёши Солдата, Пустовалов под госзащиту не попал.

Напомним, что именно благодаря показаниям Лёши Солдата силовикам удалось задержать и раскрыть много преступлений суровых 90-х.

Сейчас киллер, на счету которого 12 доказанных фактов убийств и покушений, отбывает 23-летний срок в липецкой колонии строгого режима ИК-2. Официально он должен закончиться в 2029 году.

Лёша Солдат избежал пожизненного заключения не только из-за сделки со следствием. Шерстобитов запомнился следователям как умный и тонкий психолог, который мог расположить к себе любого. Он прекрасно чувствовал присяжных заседателей, точечно с ними работал, убедив их в том, что был честным офицером, попал под каток безработицы 90-х, на все свои преступления пошёл вынужденно, убивал только отморозков, даже отказывался от заказов, если понимал, что могут пострадать невинные люди. А то, что они гибли в результате его «работы», — так это случайность и издержки производства.

Взяв последнее слово, Шерстобитов сказал, что теперь у него слишком много врагов, в колонии ему будет трудно, возможно, он и не проживёт там долго, просил присяжных «быть строгими и справедливыми», но дать шанс когда-нибудь увидеться с людьми, которых он любит. Эта речь растрогала присяжных.

В итоге вердикт присяжных, опубликованный 24 сентября 2008 года, звучал так: «Виновен, достоин снисхождения». Спустя пять дней судья Мосгорсуда Пётр Штундер вынес приговор: 23 года строгого режима.

За что главари ОПГ боялись Лёши Солдата

Самыми известными жертвами киллера стали авторитетнейший бизнесмен Отари Квантришвили, крёстный отец медведковских Григорий Гусятинский (Гриня) и владелец столичного ночного клуба Dolls Иосиф Глоцер. Лёше Солдату также вменялось и покушение на главу "Русского золота" Александра Таранцева.

5 апреля 1994 года Лёша Солдат расстрелял Квантришвили с чердака дома напротив столичных Краснопресненских бань, когда тот вышел на улицу. В 1995 году Гусятинский перевёл часть общака банды на Украину, после чего главарь ОПГ Олег Пылёв отдал приказ на его убийство. 15 января 1995 года Гриня подошёл к окну своей квартиры в Киеве на 14-м этаже и получил пулю в лоб. Лёша Солдат также достал его из снайперской винтовки с чердака соседнего дома. Этот способ убийств Лёши Солдата приводил главарей банды в ужас. Когда Олег Пылёв уже был задержан и находился в СИЗО, он узнал об аресте Лёши Солдата. В этот момент он с облегчением вздохнул и произнёс: "Теперь я здесь смогу спокойно подойти к окну".

Штатный киллер ОПГ Алексей Шерстобитов (Лёша Солдат) на суде. Фото © ТАСС / Юрий Машков

Зачем Шерстобитов женился в тюрьме

По воспоминаниям оперативников и следователей, работавших по делу Лёши Солдата, в жизни киллер выглядел добродушным, интеллигентным, скромным и даже застенчивым человеком. Во время заключения он стал верующим и с тех пор много времени проводит в православном храме при ИК.

Впрочем, складывается впечатление, что Лёша Солдат делает всё, чтобы быть всегда на слуху и на виду. Шерстобитов часто даёт интервью, в которых делится воспоминаниями о себе и своих подельниках, в деталях рассказывает, как устранял ту или иную жертву.

Летом 2016 года российские СМИ облетели фотографии со свадьбы Алексея Шерстобитова, которая состоялась в колонии. Это был уже третий брак киллера и второй в заключении (кстати, оба тюремных брака длились совсем недолго). Его избранницей стала 31-летняя бывшая супруга шоумена Сергея Дружко Марина Сосненко. Эффектная девушка известна тем, что множество указываемых ею фактов из собственной биографии на поверку оказывались выдумкой.

Узаконить отношения в колонию приезжал представитель загса. Кроме того, пара обвенчалась в храме. А после этого устроили фотосессию, на которой молодые предстали перед публикой в костюмах американского гангстера и певицы кабаре времён сухого закона, действовавшего в США в 30-х годах прошлого века.

Алексей Шерстобитов и его невеста Марина Сосненко. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алексей Шерстобитов

Этому предшествовали фотографии обручальных колец, опубликованные в аккаунте, который, как считалось, мог вести сам Шерстобитов в «Фейсбуке»*. Автор страницы тогда пояснил, что это «подарок духовного отца Марины ко дню свадьбы Марины и Алексея». Кстати, летом этого года появилась информация, что пара развелась, процесс прошёл заочно, поскольку киллер находится в заключении, а в браке не было нажито совместного имущества.

Как Лёша Солдат зарабатывает на воле

Удивительно, в соцсетях и сейчас существуют страницы, которые либо велись или ведутся от имени Лёши Солдата, либо позиционируются как фанатские. В последних как раз обсуждается новость о возможной подаче Шерстобитовым прошения об УДО. В то, что знаменитый киллер мог пойти на подобный поступок, верят не все участники.

Кроме них в «Ютубе» есть канал, который, похоже, ведёт близкое окружение заключённого. В нём собираются видеосюжеты, снятые о Шерстобитове, его интервью телеканалам и публикуются написанные им письма. Появляются комментарии сестры Светланы и сына от первого брака Ильи. Разумеется, оба поддерживают родственника и считают его путь преступника следствием обстоятельств и неосторожного выбора.

Похоже, Лёша Солдат беспокоится о своей популярности и планирует использовать свою известность на воле. Фото © VK / sherstobitov_soldat

Стоит отметить, что канал пользуется популярностью: на данный момент у него около 40 тысяч подписчиков и почти 11 млн просмотров с момента его открытия в 2015 году.

В это же время знаменитый киллер Лёша Солдат поддерживает интерес к себе и одновременно зарабатывает на воле, активно продавая свои книги. Автор оказался плодовитым: за пять лет заключения — с 2013-го по 2018 год — он написал их 12. Из них трём присвоен международный стандартный книжный номер ISBN, который указывает, что эти книги будут находиться в крупнейших библиотеках страны. Все книжки свободно продаются в книжных магазинах и на маркетплейсах. В зависимости от издания и переплёта экземпляры стоят от 500 до трёх тысяч рублей.

Биография Лёши Солдата

Алексей Шерстобитов родился в 1967 году в семье потомственного военного. С юности двумя главными увлечениями подростка были спорт и оружие. После окончания средней школы Шерстобитов поступил в Ленинградское высшее военное командное училище железнодорожных войск, решив пойти по стопам предков по мужской линии.

Ещё будучи курсантом, Шерстобитов принял непосредственное участие в поимке преступника, за что был награждён орденом "За личное мужество". После окончания училища лейтенант Шерстобитов поступил на службу инспектором в отдел специальных перевозок Московской железной дороги, который занимался обеспечением перевозок в интересах МВД.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алексей Шерстобитов

После распада СССР оставшийся без средств к существованию офицер в одной из модных тогда качалок познакомился с руководителями медведковской ОПГ, в то время контролировавшей часть северо-запада столицы и вливавшейся в состав более влиятельной ореховской ОПГ под руководством Сергея Тимофеева, известного как Сильвестр.

Начав как телохранитель в одном из подконтрольных группировке ЧОПе, Шерстобитов быстро произвёл впечатление на бандитов своей хорошей физической формой и навыками владения оружием. Первое задание — устранить одного из функционеров конкурировавшего с ореховскими ОПГ — начинающий киллер провалил, однако выбранный им способ убийства впечатлил руководство. До Шерстобитова ещё никто не устранял жертв с помощью гранатомёта — на тот момент это было очень дерзко, и авторитет ореховских в криминальном мире Москвы 90-х после этого заметно возрос.

Так Алексей Шерстобитов стал штатным киллером по прозвищу Лёша Солдат. Вскоре он собрал секретную группу киллеров, в которую вошли бывшие эксперты спецподразделений Минобороны и ГРУ по взрывному делу и разведке — Сергей Вилков и Александр Погорелов. Каждый из них виртуозно владел оружием, мог разработать и «на коленке» собрать уникальные системы наблюдения и прослушивания. Группа была настолько законспирирована, что даже многие лидеры орехово-медведковских знали о её существовании лишь на уровне слухов. Напрямую она подчинялась только двум главарям ОПГ — братьям Андрею и Олегу Пылёвым.

Главари ОПГ щедро оплачивали услуги киллеров и сами любили выезжать на акции, чтобы полюбоваться их работой. Под каждый заказ группа получала из общака банды до 100 тысяч долларов, из которых большая часть шла на зарплату, остальное — на закупку оружия, оборудования и техники.

«Кодекс чести» киллера

У группы киллеров Лёши Солдата существовал негласный «кодекс чести». Они брали только заказы на устранение криминальных авторитетов и боевиков ОПГ. При операции не должны были пострадать гражданские, особенно женщины, дети, пожилые. Каждая операция предварительно тщательно продумывалась с учётом принципа. Если был риск задеть случайных людей, схему операции меняли, делая её более трудной в исполнении, дорогой. Однако по злой иронии во время некоторых операций Лёши Солдата и его группы бандиты выживали, а случайные люди погибали.

Так, в 1994 году по заказу Сильвестра им был подорван автомобиль вора в законе Андрея Исаева по прозвищу Роспись. В результате взрыва Роспись не пострадал, зато погибла игравшая неподалёку маленькая девочка, а другая получила тяжёлые ранения. В 1997 году по заказу ореховских Шерстобитов заложил бомбу в кафе, где каждое утро проходила сходка конкурентов из измайловской ОПГ. Но в тот день бандиты пересели за другой столик. В результате взрыва погибла посетительница кафе и два человека пострадали.

В 1999 году Шерстобитов совершил неудачное покушение на главу "Русского золота" Андрея Таранцева. Для этого покушения Погорелов собрал робот из автомата Калашникова, который управлялся дистанционно. В нужный момент кнопку нажали, но автомат не сработал. Киллеры не рискнули осматривать робот около офиса Таранцева, поэтому собрались уезжать. В этот момент около автомобиля ВАЗ-2104 двигался тяжёлый грузовик — и робот самопроизвольно расстрелял обойму, изрешетив пулями проезжавшую мимо "Волгу". Её водитель был убит шальной пулей, ещё один прохожий получил ранения.

Нужно ли отпускать Лёшу Солдата на волю? 0 Можно отпустить, он очень помог следствию и прилично отсидел Можно отправить на СВО, там его навыки очень нужны Нельзя его отпускать раньше срока, пусть понесёт наказание до конца Я не знаю, кто это такой, мне нет до него дела

Авторы Евгений Кузнецов