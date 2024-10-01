Один из самых кровавых киллеров 90-х Лёша Солдат пытается выйти по УДО

Осуждённый на 23 года колонии строгого режима Лёша Солдат (Алексей Шерстобитов) пытается выйти по УДО. Один из самых известных киллеров России 90-х попал под госзащиту.

По информации SHOT, 57-летний Шерстобитов, отбывающий 23-летний срок в липецкой ИК-2, подал документы на условно-досрочное освобождение. Его полный срок заканчивается в 2029 году.

По словам источника, один из самых кровавых киллеров 90-х попал под программу о защите свидетелей. Точные причины неизвестны, но чаще всего заключённым такая опция достаётся за сотрудничество со следствием. Это позволит Шерстобитову сразу по освобождении официально сменить ФИО, в связи чем ему будет легче скрываться от бывших врагов и подельников.