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1 октября, 05:05
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Один из самых кровавых киллеров 90-х Лёша Солдат пытается выйти по УДО

Осуждённый на 23 года колонии киллер Лёша Солдат пытается выйти по УДО

Лёша Солдат. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Алексей Шерстобитов

Лёша Солдат. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Алексей Шерстобитов

Осуждённый на 23 года колонии строгого режима Лёша Солдат (Алексей Шерстобитов) пытается выйти по УДО. Один из самых известных киллеров России 90-х попал под госзащиту.

По информации SHOT, 57-летний Шерстобитов, отбывающий 23-летний срок в липецкой ИК-2, подал документы на условно-досрочное освобождение. Его полный срок заканчивается в 2029 году.

По словам источника, один из самых кровавых киллеров 90-х попал под программу о защите свидетелей. Точные причины неизвестны, но чаще всего заключённым такая опция достаётся за сотрудничество со следствием. Это позволит Шерстобитову сразу по освобождении официально сменить ФИО, в связи чем ему будет легче скрываться от бывших врагов и подельников.

К слову, у его коллеги и тёзки по криминалу — у киллера Александра Пустовалова по кличке Саша Солдат (работали на одну банду) — опции в виде госзащиты не было, в связи с чем после освобождения тот вынужден скрываться и менять свою внешность.

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Андрей Бражников
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