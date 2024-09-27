Главарь самой жестокой банды 90-х снова просится на СВО ради «обнуления» пожизненного

Отбывающий пожизненное заключение главарь ореховской ОПГ Ося (Сергей Буторин) нашёл лазейку в законе, чтобы легально «откинуться» с зоны. Лидер самой жестокой банды 90-х уже второй раз подаёт прошение об отправке в зону спецоперации. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 59-летний криминальный авторитет Ося, который мотает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в ЯНАО, уже готовится к отправке в зону СВО. По словам его адвоката, Буторин стал чаще заниматься спортом. У «культуриста» вагон свободного времени, поскольку в тюремном цеху он не работает. Вместо этого он устремился практиковать дхьяны, постигая йогу.

В 2022 году Ося уже пытался прорваться на СВО, но ему отказали, поскольку пожизненно осуждённым было запрещено заключать контракт с МО РФ.

В марте этого года в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, но во втором чтении эта формулировка была выключена из текста. С юридической точки зрения это даёт право участвовать в СВО даже тем, у кого есть пожизненный срок.