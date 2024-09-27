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27 сентября, 05:40

Главарь самой жестокой банды 90-х снова просится на СВО ради «обнуления» пожизненного

Главарь ореховской ОПГ Ося во второй раз написал заявление для участия в СВО

Сергей Буторин. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

Сергей Буторин. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

Отбывающий пожизненное заключение главарь ореховской ОПГ Ося (Сергей Буторин) нашёл лазейку в законе, чтобы легально «откинуться» с зоны. Лидер самой жестокой банды 90-х уже второй раз подаёт прошение об отправке в зону спецоперации. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 59-летний криминальный авторитет Ося, который мотает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в ЯНАО, уже готовится к отправке в зону СВО. По словам его адвоката, Буторин стал чаще заниматься спортом. У «культуриста» вагон свободного времени, поскольку в тюремном цеху он не работает. Вместо этого он устремился практиковать дхьяны, постигая йогу.

В 2022 году Ося уже пытался прорваться на СВО, но ему отказали, поскольку пожизненно осуждённым было запрещено заключать контракт с МО РФ.

В марте этого года в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, но во втором чтении эта формулировка была выключена из текста. С юридической точки зрения это даёт право участвовать в СВО даже тем, у кого есть пожизненный срок.

Сергей Буторин по кличке Ося — лидер ореховской ОПГ, которая творила разные бесчинства в Москве в 90-е годы. В 2011 году 46-летнего Осю признали виновным в организации убийств около 40 человек и руководстве преступной группировкой. После этого он был приговорён к пожизненному.

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Вместе с Осей недавно предпринял новую попытку вырваться из тюрьмы с помощью подписания контракта с Минобороны Игорь Стрелков. Однако экс-министру обороны ДНР не повезло, его оставили в колонии из-за экстремистской статьи, по которой он осуждён.

Владимир Озеров
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