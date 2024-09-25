Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 08:05

Экс-мэра Сочи Копайгородского подозревают в создании ОПГ

Алексей Копайгородский. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Алексей Копайгородский. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, предварительно, подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах, сообщает SHOT. Летом по этому же делу был задержан советник мэра Родион Пищур.

Следователи выяснили, что в Сочи ОПГ из чиновников и бизнесменов продавала места на местных кладбищах. За одно захоронение просили от 200 тысяч до 3 миллионов рублей. Ежемесячно группировка зарабатывала на этом от 10 до 15 миллионов.

Главарём кладбищенской мафии ранее считался Родион Пищур — бывший советник мэра Сочи Алексея Копайгородского. Он уволился ещё в 2019 году. Сейчас, предварительно, вскрылось, что в махинациях Пищура участвовал и сам бывший мэр. Его и других новых подозреваемых допрашивают.

Обыски проходят в том числе у бывшего заммэра Сочи Бурлева и у главы Хостинского района курорта Савина.

Напомним, ранее стало известно о задержании бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который ушёл добровольцем на СВО. Его взяли в Луганске и сегодня доставили в Москву для избрания меры пресечения. Копайгородский покинул пост мэра Сочи в мае. Решение было принято по собственному желанию и из-за перехода на новую работу. Какую именно, не уточнялось. А 12 сентября появились данные о том, что Копайгородский ушёл на фронт.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Мошенничество
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров