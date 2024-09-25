Экс-мэра Сочи Копайгородского подозревают в создании ОПГ

Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, предварительно, подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах, сообщает SHOT. Летом по этому же делу был задержан советник мэра Родион Пищур.

Следователи выяснили, что в Сочи ОПГ из чиновников и бизнесменов продавала места на местных кладбищах. За одно захоронение просили от 200 тысяч до 3 миллионов рублей. Ежемесячно группировка зарабатывала на этом от 10 до 15 миллионов.

Главарём кладбищенской мафии ранее считался Родион Пищур — бывший советник мэра Сочи Алексея Копайгородского. Он уволился ещё в 2019 году. Сейчас, предварительно, вскрылось, что в махинациях Пищура участвовал и сам бывший мэр. Его и других новых подозреваемых допрашивают.