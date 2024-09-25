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25 сентября, 07:39

Ставший добровольцем бывший мэр Сочи задержан в зоне СВО

Ушедший на СВО экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский задержан в Луганске

Алексей Копайгородский. Обложка © Telegram / Алексей Копайгородский

Алексей Копайгородский. Обложка © Telegram / Алексей Копайгородский

Задержан бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, ушедший добровольцем на СВО. По данным SHOT, его взяли в Луганске и сегодня доставили в Москву для избрания меры пресечения.

Сегодня были проведены обыски у Копайгородского и ряда его предполагаемых подельников из руководства города. Сейчас следователи допрашивают в том числе супругу бывшего главы города.

Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года и ушёл в отставку в мае этого года «в связи с переходом на новое место работы».

Алексей Копайгородский покинул пост мэра Сочи в мае. Решение было принято по собственному желанию и из-за перехода на новую работу. Какую именно, не уточнялось. А 12 сентября появились данные о том, что Копайгородский ушёл добровольцем на СВО.

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Андрей Бражников
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