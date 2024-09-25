Ставший добровольцем бывший мэр Сочи задержан в зоне СВО

Задержан бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, ушедший добровольцем на СВО. По данным SHOT, его взяли в Луганске и сегодня доставили в Москву для избрания меры пресечения.

Сегодня были проведены обыски у Копайгородского и ряда его предполагаемых подельников из руководства города. Сейчас следователи допрашивают в том числе супругу бывшего главы города.

Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года и ушёл в отставку в мае этого года «в связи с переходом на новое место работы».