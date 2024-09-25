Ставший добровольцем бывший мэр Сочи задержан в зоне СВО
Ушедший на СВО экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский задержан в Луганске
Алексей Копайгородский. Обложка © Telegram / Алексей Копайгородский
Задержан бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, ушедший добровольцем на СВО. По данным SHOT, его взяли в Луганске и сегодня доставили в Москву для избрания меры пресечения.
Сегодня были проведены обыски у Копайгородского и ряда его предполагаемых подельников из руководства города. Сейчас следователи допрашивают в том числе супругу бывшего главы города.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года и ушёл в отставку в мае этого года «в связи с переходом на новое место работы».
Алексей Копайгородский покинул пост мэра Сочи в мае. Решение было принято по собственному желанию и из-за перехода на новую работу. Какую именно, не уточнялось. А 12 сентября появились данные о том, что Копайгородский ушёл добровольцем на СВО.