Мэр Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку из-за перехода на новую работу

Мэр Сочи Алексей Копайгородский подал прошение об отставке, его уже поддержал губернатор Вениамин Кондратьев. Как пишет Kub Mash, градоначальник перейдёт на новую работу. Окончательное решение примет городское собрание на внеочередной сессии 15 мая.

Копайгородский занимал должность мэра Сочи с 11 сентября 2019 года. Ранее он работал вице-губернатором края по внутренней политике.