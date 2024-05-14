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14 мая, 07:36

Мэр Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку из-за перехода на новую работу

Алексей Копайгородский. Обложка © Telegram / Алексей Копайгородский

Алексей Копайгородский. Обложка © Telegram / Алексей Копайгородский

Мэр Сочи Алексей Копайгородский подал прошение об отставке, его уже поддержал губернатор Вениамин Кондратьев. Как пишет Kub Mash, градоначальник перейдёт на новую работу. Окончательное решение примет городское собрание на внеочередной сессии 15 мая.

Копайгородский занимал должность мэра Сочи с 11 сентября 2019 года. Ранее он работал вице-губернатором края по внутренней политике.

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Ранее по собственному желанию в отставку ушла временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева. Она займёт пост управляющего делами администрации города.

Матвей Константинов
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