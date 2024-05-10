В Белоруссии отправлен в отставку начальник Генштаба Виктор Гулевич

Начальник Генштаба Белоруссии Виктор Гулевич отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко, передаёт его пресс-служба.

"Генерал-майор Виктор Гулевич освобождён от должности начальника Генерального штаба Вооружённых сил — первого заместителя министра обороны. Соответствующий указ № 192 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая", — говорится на сайте белорусского президента.

Как уточняется, Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.