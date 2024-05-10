В Белоруссии отправлен в отставку начальник Генштаба Виктор Гулевич
В Белоруссии отправлен в отставку начальник Генштаба Виктор Гулевич. Обложка © Министерство обороны Республики Беларусь
Начальник Генштаба Белоруссии Виктор Гулевич отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко, передаёт его пресс-служба.
"Генерал-майор Виктор Гулевич освобождён от должности начальника Генерального штаба Вооружённых сил — первого заместителя министра обороны. Соответствующий указ № 192 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая", — говорится на сайте белорусского президента.
Как уточняется, Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
А ранее Life.ru рассказывал о том, что уехавший в Белоруссию польский судья Шмидт был уволен со своей должности. В начале мая он запросил политическое убежище у президента страны Александра Лукашенко, выразив "несогласие с политикой и действиями властей" Польши, которые под влиянием США и Великобритании "ведут страну к войне". Белорусский лидер, кстати, уже поручил силовикам обеспечить его безопасность.