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10 мая, 00:47

Лукашенко считает, что доллар и евро никому не нужны

Лукашенко: Сейчас не востребованы ни доллар, ни евро

Многие государства сейчас теряют интерес к использованию доллара и евро. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко указал на потерю интереса многих стран к доллару и евро. Видео © Telegram / Пул Первого

"Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах", — заявил политик журналистам в четверг, 9 мая.

По его словам, эти валюты стали менее востребованы после разговоров о конфискации российских активов, хранящихся на Западе. Теперь многие страны задаются вопросом, как в случае чего поступят с ними.

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Ранее Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. В Госдуме пригрозили зеркальным ответом, а в Кремле назвали подобный шаг гвоздём в гроб западной экономики. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал в ответ изымать деньги у "недружественных" иностранцев. СМИ писали, что Москва в таком случае заберёт ценные бумаги Запада, хранящиеся на специальных счетах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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