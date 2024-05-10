Лукашенко считает, что доллар и евро никому не нужны
Лукашенко: Сейчас не востребованы ни доллар, ни евро
Многие государства сейчас теряют интерес к использованию доллара и евро. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко указал на потерю интереса многих стран к доллару и евро. Видео © Telegram / Пул Первого
"Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах", — заявил политик журналистам в четверг, 9 мая.
По его словам, эти валюты стали менее востребованы после разговоров о конфискации российских активов, хранящихся на Западе. Теперь многие страны задаются вопросом, как в случае чего поступят с ними.
Ранее Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. В Госдуме пригрозили зеркальным ответом, а в Кремле назвали подобный шаг гвоздём в гроб западной экономики. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал в ответ изымать деньги у "недружественных" иностранцев. СМИ писали, что Москва в таком случае заберёт ценные бумаги Запада, хранящиеся на специальных счетах.
Shutterstock / FOTODOM