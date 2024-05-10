Лукашенко считает, что доллар и евро никому не нужны

Многие государства сейчас теряют интерес к использованию доллара и евро. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко указал на потерю интереса многих стран к доллару и евро. Видео © Telegram / Пул Первого

"Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах", — заявил политик журналистам в четверг, 9 мая.