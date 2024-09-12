Экс-мэр Сочи Копайгородский ушёл на СВО и теперь служит в ЛНР
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. Обложка © Wikipedia / Анна Гулева
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский ушёл добровольцем на СВО и на данный момент служит в ЛНР. Об этом сообщили в в ветеранских кругах. Он занимал пост главы города с 2019 по 2024 год.
«Проходит службу в Луганской Народной Республике», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.
Напомним, Алексей Копайгородский покинул пост мэра Сочи в мае. Решение было принято по собственному желанию и из-за перехода на новую работу. Какую именно, не уточнялось.