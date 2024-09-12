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12 сентября, 10:32

Экс-мэр Сочи Копайгородский ушёл на СВО и теперь служит в ЛНР

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. Обложка © Wikipedia / Анна Гулева

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. Обложка © Wikipedia / Анна Гулева

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский ушёл добровольцем на СВО и на данный момент служит в ЛНР. Об этом сообщили в в ветеранских кругах. Он занимал пост главы города с 2019 по 2024 год.

«Проходит службу в Луганской Народной Республике», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.

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Напомним, Алексей Копайгородский покинул пост мэра Сочи в мае. Решение было принято по собственному желанию и из-за перехода на новую работу. Какую именно, не уточнялось.

Мария Любицкая
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